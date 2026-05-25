Después de que Néstor Lorenzo diera los 26 jugadores que van al Mundial 2026, los aficionados notaron rápidamente un detalle espectacular con PANINI. La empresa encargada de hacer el álbum del Mundial 2026 había revelado sus convocados hace meses.
Resulta que PANINI atinó al 100% de los convocados de la Selección Colombia en en su álbum. Los 18 jugadores que tienen un cromo en el álbum fueron convocados por Néstor Lorenzo. Incluso hasta las grandes ausencias no entraron en el libro de estampas.
Los 18 jugadores de Colombia que están en el álbum de panini
Así quedaron los 18 jugadores del álbum de Panini de Colombia: Camilo Vargas, David Ospina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí, Santiago Arias, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz.
Los 26 que van al Mundial con la Selección Colombia. (Foto: @FCFSelecciónCol)
Panini suele tener un gran porcentaje de acierto en los jugadores que pone en los álbumes antes del Mundial 2026. En este caso, para la Copa del Mundo 2026, la empresa le ha atinado al 100% en las convocatorias de Colombia, Portugal, Escocia, RD Congo, Curazao, Suiza, Austria, Bosnia y Nueva Zelanda.
La lista de los 26 jugadores de Colombia al Mundial 2026
Los 26 convocados por Colombia que irán al Mundial 2026:
Arqueros: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina
Defensas: Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado, Willer Ditta
Mediocampistas: Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, Richard Ríos, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz
Delanteros: Luis Díaz, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez, Jhon Córdoba, Carlos Andrés Gómez
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En síntesis:
- Panini logró un acierto histórico al incluir en su álbum del Mundial 2026 a los 18 jugadores colombianos que finalmente fueron convocados por Néstor Lorenzo.
- Camilo Vargas, James Rodríguez y Luis Díaz lideran la lista de cromos presentes en la colección oficial que coincidieron exactamente con la nómina final de 26 futbolistas.
- Portugal, Escocia y Suiza son otras selecciones en las que la empresa italiana también alcanzó un 100% de efectividad en sus predicciones para esta Copa del Mundo.