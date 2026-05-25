La predicción de Panini con la Selección Colombia que acabó sorprendiendo a todos para el Mundial 2026.

Después de que Néstor Lorenzo diera los 26 jugadores que van al Mundial 2026, los aficionados notaron rápidamente un detalle espectacular con PANINI. La empresa encargada de hacer el álbum del Mundial 2026 había revelado sus convocados hace meses.

Resulta que PANINI atinó al 100% de los convocados de la Selección Colombia en en su álbum. Los 18 jugadores que tienen un cromo en el álbum fueron convocados por Néstor Lorenzo. Incluso hasta las grandes ausencias no entraron en el libro de estampas.

Los 18 jugadores de Colombia que están en el álbum de panini

Así quedaron los 18 jugadores del álbum de Panini de Colombia: Camilo Vargas, David Ospina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí, Santiago Arias, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz.

Los 26 que van al Mundial con la Selección Colombia. (Foto: @FCFSelecciónCol)

Panini suele tener un gran porcentaje de acierto en los jugadores que pone en los álbumes antes del Mundial 2026. En este caso, para la Copa del Mundo 2026, la empresa le ha atinado al 100% en las convocatorias de Colombia, Portugal, Escocia, RD Congo, Curazao, Suiza, Austria, Bosnia y Nueva Zelanda.

La lista de los 26 jugadores de Colombia al Mundial 2026

Los 26 convocados por Colombia que irán al Mundial 2026:

Arqueros: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina

Defensas: Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado, Willer Ditta

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Mediocampistas: Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, Richard Ríos, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz

Delanteros: Luis Díaz, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez, Jhon Córdoba, Carlos Andrés Gómez

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