Le ofrecen dinero a Ghana para ganarle a Colombia en 16avos del Mundial: Detalles

¿Juego sucio contra la 'Tricolor' en pleno Mundial? Descubre los detalles del dinero que le ofrecen a Ghana para eliminar a Colombia.

El duelo por los 16avos de final de Mundial 2026 se empieza a calentar… La Selección Colombia enfrentará a Ghana y en la previa del encuentro se conoció que al equipo africano le ofrecieron dinero para ganarle a la ‘Tricolor’. Todos los detalles salieron a la luz.

Colombia viene de dar una de las grandes sorpresas de la fase de grupos al terminar primera del Grupo K por encima de uno de los candidatos del Mundial como lo es Portugal. Ahora, se enfrentará a un equipo como Ghana que recibió una motivación que sorprendió a muchos.

Ghana clasificó a pesar de quedar en la tercera posición del Grupo L por ser uno de los ocho mejores terceros de todo el Mundial 2026. A priori, no parten como el equipo favorito para vencer a la Selección Colombia en 16avos, por lo que el gobierno del país africano decidió apelar a un incentivo ecónomico. ¿Les servirá?

Los detalles del dinero que le ofrecieron a Ghana para ganarle a Colombia en el Mundial

Jordan Ayew y James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

“Las ‘Estrellas Negras’ están muy motivadas. El gobierno ha hecho su parte. Tenemos una bonificación por clasificación para la siguiente fase que les daremos“, reveló Kofi Iddie Adams, ministro de deportes de Ghana, antes del partido contra la Selección Colombia. Además, Adams aclaró que a los jugadores y el cuerpo técnico todavía no les ha ofrecido el monto exacto, pero que el gobierno ya trabaja en ello porque no quieren que se distraigan.

Día y hora del partido Colombia vs. Ghana por los 16avos del Mundial 2026

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 8:30 P.M. (hora colombiana) del viernes 3 de junio, la pelota empezará a rodar en el estadio Arrowhead, de Kansas City, para que se defina quién clasifica entre la Selección Colombia y Ghana a los octavos de final del Mundial 2026.

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