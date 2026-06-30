Colombia cambiará su uniforme ante Ghana: no lo usa en Mundiales desde Francia 1998

Todo se encuentra prácticamente pactado para el encuentro de este viernes entre Colombia y la Selección de Ghana en la ciudad de Kansas. El choque por los dieciseisavos de la Copa del Mundo será el primero de eliminación directa para los dirigidos por Néstor Lorenzo en esta edición del certamen. También marcará el regreso de una equipación que no se ve desde el año 1998 en el combinado tricolor.

La FIFA confirmó, por medio de sus redes sociales y página oficial, que Colombia ejercerá como local ante Ghana. Lo hará en la ciudad de Kansas donde, gracias a dicho hecho, los cafeteros utilizarán su indumentaria amarilla. La noticia llega al entender que por primera vez desde Francia 98 veremos una indumentaria con todos los colores de la bandera del país. Pantaloneta azul y medias rojas, la combinación final.

El 26 de junio de 1998 es la última vez que Colombia utilizó estos colores en su indumentaria. Lo hizo en la ciudad de Lens en una derrota por 2 a 0 frente a Inglaterra que marcaba el inicio de un duro desierto en las copas del mundo para el equipo cafetero. No nos olvidemos que tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018 desapareció esta combinación de colores en el equipo nacional.

Camilo Vargas usará un uniforme verde, mientras la FIFA también confirma los que serán utilizados por los futbolistas de Carlos Queiroz en Ghana. Los africanos serán visitantes en el marcador y deberán utilizar uniforme blanco a nivel general, donde solamente destacan diferentes matices rosados en la parte superior de su indumentaria. Su guardameta contará con un uniforme rosado y con diferentes mezclas con colores como blanco o morado.

Francia 998, última vez que Colombia salió de amarillo, azul y rojo: GETTY

Colombia recupera su uniforme completo de cara a un partido trascendental. Será uno de los últimos dos de la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y solamente antes de que Suiza y Argelia cierren dicha fase del certamen. No nos olvidemos que de ese enfrentamiento podría salir el rival de los cafeteros para la ronda de octavos de final en la ciudad de Toronto. La Tricolor recupera su eslogan como nunca frente a Ghana.

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No será el primer Colombia vs. Ghana

Colombia y Ghana jugaron en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Los sudamericanos se impusieron en el grupo 4 por un marcador de 3-1 en lo que es hasta la fecha el único enfrentamiento entre ambas selecciones. Han tenido que pasar 54 años para que la Tricolor vuelva a encontrarse con las estrellas negras de Carlos Queiroz.

Posibles alineaciones de Colombia vs. Congo

Colombia: Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Lerma, Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

Congo: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Partey, Yirenkyi, Sibo; Iñaki Williams, Ayew y Semenyo.

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