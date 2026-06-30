Arsene Wenger elogió a la Selección Colombia, pero advirtió lo que debe mejorar para llegar lejos en el Mundial 2026

La comisión técnica de la FIFA, presidida por Wenger, elogia a Colombia. Maran igualmente la gran deuda de los cafeteros en este Mundial.

Arsène Wenger elogia a Colombia. Lo hace después de un empate ante Portugal que le valió a los hombres de Néstor Lorenzo para quedarse con el liderato de su grupo. Desde la comisión técnica de la FIFA ponen a los cafeteros como una de las grandes revelaciones del certamen, pero advierten a Néstor Lorenzo de lo que debe mejorarse ante Ghana. Entienden que sin eso el camino puede ser muy corto.

“Llama la atención cómo controló a una selección como Portugal. Resistencia, calidad y dinámica muy buena. Controlan el juego. Si aprovechan sus oportunidades…”, reflexiones de la comisión liderada por Wenger. Jugadores de peso como Jon Dahl Tomasson y Pablo Zabaleta también aparecen en dicha organización de FIFA.

La definición ha sido el gran lunar de esta Colombia. No es algo que solamente se haya visto en esta Copa del Mundo, sino que se refiere a una crisis desde la salida de Radamel Falcao que de momento no ha podido evitarse. El propio Néstor Lorenzo pedía una mayor efectividad de sus jugadores tras el empate ante Portugal.

El argentino no niega que es el principal punto de mejora de sus hombres: “Colombia jugó un partidazo de principio a fin, pero nos faltó definición, le jugamos de igual a igual a un candidato a ganar el Mundial como lo es Portugal, creo incluso que lo superamos… A Portugal le jugamos bien, contra un rival de esa categoría puede pasar al revés. Llegamos con posibilidades de anotar muchas veces, pero repito que nos faltó definición”.

La falta de gol, el gran lunar que Wenger ve en Colombia: GETTY

Ghana será la siguiente prueba. Una de las grandes dudas para enfrentar a los africanos pasa por saber quién estará en la posición de delantero centro. Podríamos ver el regreso de Luis Suárez para tener un ariete de mayor movilidad o el hecho de que se mantenga Jhon Córdoba para poder realizar un juego de espaldas más que similar al que vivimos ante Portugal. Sea cual sea el elegido, hasta en la FIFA saben cuál es el único mal de esta selección tras una fase de grupos admirable en la Copa del Mundo.

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Historial de Colombia ante africanos en Mundiales

Colombia solo cayó una vez ante equipos africanos. La derrota ante Camerún en Italia 90 sigue doliendo, pero desde entonces no se vio nada igual. Se consiguieron triunfos ante Túnez en 1998 e igualmente ante Costa de Marfil en Brasil 2014. El cabezazo de Yerry Mina contra Senegal en Rusia 2018 cierra el círculo a favor de los cafeteros.

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“Llega el parón y se pierde un poco lo que estaba sucediendo. Dos lecturas: el que sufre cambia la dinámica y el que domina puede perder ese control, especialmente en la segunda parte. Tiene influencia en el aspecto negativo y positivo, dependiendo de cada equipo y cada partido”, definiciones de Arsène Wenger alrededor de uno de los grandes temas de conversación de esta Copa del Mundo.

Datos claves

Arsene Wenger elogió a Colombia y advirtió sobre su falta de definición ante Ghana.

elogió a Colombia y advirtió sobre su falta de definición ante Ghana. Néstor Lorenzo admitió la falta de efectividad tras empatar el liderato ante Portugal.

admitió la falta de efectividad tras empatar el liderato ante Portugal. Colombia registra históricamente una sola derrota mundialista ante selecciones de origen africano.