Manchester United, a un paso de anunciar el fichaje de una gran promesa de la Selección Colombia

Es una de las grandes promesas del FPC y se unirá a Manchester United. El acuerdo es total tras los exámenes médicos.

Michael Carrick tendrá su primer fichaje para una temporada donde Manchester United volverá a convivir con la Champions League. Esto trae la necesidad de ampliar la plantilla de los Diablos Rojos e igualmente se intentará adelantarse a sus competidores por las grandes joyas del fútbol internacional. Una gran promesa del fútbol colombiano se encuentra a un paso de Old Trafford.

Tal y como desveló el periodista Pipe Sierra, Manchester United se encuentra a solamente un comunicado de anunciar la incorporación de Cristian Orozco. El centrocampista de 17 años de Fortaleza, e internacional con la selección cafetera en categorías menores, pondrá rumbo al Reino Unido más pronto que tarde. Se tratará del segundo colombiano en llegar al que para muchos sigue siendo el club más grande de la Premier League de Inglaterra.

La trama no es ni mucho menos joven. Orozco se encontraba en el radar de Manchester United desde hace mucho tiempo e incluso ya viajó a Inglaterra para realizarse exámenes médicos. No nos olvidemos que, al tratarse de un menor de edad, la normativa impedía que pudiese anunciar su fichaje por los Diablos Rojos sin tener como mínimo 18 años. El comunicado oficial se espera el próximo mes, cuando Cristian llegue a la mayoría de edad.

No se espera que el jugador entre en la plantilla de Michael Carrick a corto plazo. Si nada se tuerce, Cristian Orozco conformará el plantel sub-21 de Manchester United. Incluso algunos medios hablan de una pretemporada por Estados Unidos para el segundo equipo de los Diablos Rojos donde el colombiano dirá presente. Todo cerrado.

Orozo pronto será parte del sub-21 de Manchester United: GETTY

El traspaso de Cristian Orozco se da después de apenas cinco partidos en la primera división de Colombia. Le vimos disputar cuatro encuentros del campeonato nacional e igualmente uno de Copa Colombia de la mano de Fortaleza antes de poner rumbo al Reino Unido. Hablamos de un centrocampista vital para la selección sub-17 y que desde hace varios meses es considerado como una gran joya del FPC.

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Falcao, único precedente en Manchester United

Cuatro goles en 29 partidos para el Tigre en la temporada 2014-2015. Hasta la fecha, Radamel sigue siendo el único cafetero que ha pasado por el club de la Premier League de Inglaterra. Ocurrió gracias a un acuerdo de cesión con el Mónaco donde durante 12 meses el samario buscó reconducir su carrera en Manchester United. Orozco, si suma minutos, será el segundo.

James, otro que pudo ir a Manchester United

En su documental en Netflix, el capitán de Colombia confesó que pudo ser Red Devil: “Nadie sabe esto, pero después del Real Madrid iba a fichar por el Manchester United. Jorge Mendes me dijo: ‘¿Quieres ir al Bayern?’ Y yo le respondí: ‘¿Dónde voy a jugar? Está Ribéry, Robben…’ Él me dijo: ‘Carlo Ancelotti te ha pedido’. Carlo me llamó, y yo le dije: ‘Creo que voy a ir al Manchester’. Y él me contestó: ‘¿Qué Manchester? El Manchester está muerto. Tienes que venir aquí conmigo’. Creo que fue una buena decisión ir al Bayern Múnich”.

Datos claves

Cristian Orozco se encuentra a un paso de ser anunciado como fichaje del Manchester United.

se encuentra a un paso de ser anunciado como fichaje del Manchester United. Michael Carrick sumará al mediocampista de 17 años inicialmente para el plantel sub-21.

sumará al mediocampista de 17 años inicialmente para el plantel sub-21. Radamel Falcao es, hasta la fecha, el único futbolista colombiano que jugó en el club.