Los dos clubes que siguieron a Kendry Páez en el Mundial 2026 con Ecuador

Kendry Páez tuvo escasos minutos en el Mundial con la Selección de Ecuador y dos clubes lo siguieron para definir su futuro.

Kendry Páez fue uno de los convocados más cuestionados de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, el volante tuvo apenas minutos contra México y revelan que dos clubes estaban pendientes de él para un posible fichaje. Actualmente el volante ecuatoriano está sin equipo tras dejar River Plate de Argentina.

El Chelsea estuvo monitoreando a Páez y su Mundial con miras a la posibilidad de regresarlo al gigante de Inglaterra, algo que seguramente no pasará tras verlo en tan solo 11 minutos jugados. El club que sí está interesado es el Atlético Mineiro de Brasil.

Hace días trascendió que desde Brasil y uno de los clubes de Mineiro lo querían y ahora se revela que es el ‘Galo’. El blanquinegro ya tiene a Alan Minda, Ángelo Preciado y Alan Franco en su once tiular.

Kendry Páez no entra en planes y lo quieren prestar y en Europa está el KV Mechelen de Bélgica como uno de sus posibles destinos. Páez tiene contrato con el Chelsea hasta el 2030.

Páez tenía un préstamo hasta diciembre en River Plate de Argentina, sin embargo el propio equipo canceló la cesión tras un semestre dónde el ecuatoriano fue muy irregular.

El valor de mercado de Kendry Páez

Tras lo irregular de su carrera en los últimos años, Kendry Páez también ha bajado su valor de mercado. El ecuatoriano ahora mismo tiene un valor de 8 millones de euros, cuando en su mejor momento fue de 12 millones.

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Kendry Páez – Ecuador vs. Mexíco.

En resumen