Se fueron Enner Valencia y Hernán Galíndez y estos serían los nuevos titulares de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador perdió a Enner Valencia y Hernán Galíndez y ya estarían definidos sus reemplazantes tras el Mundial.

El fin de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 marcó también el cierre de la etapa de Enner Valencia y Hernán Galíndez en la ‘Tri’ y desde ya empiezan a trascender los reemplazantes para la siguiente Eliminatorias al 2030.

Gonzalo Valle y Kevin Rodríguez están llamados a ser el nuevo arquero y el nuevo delantero de la Selección de Ecuador en el once titular. En el caso de la ‘Rola’ siempre ha sido el primer suplente detrás de Enner Valencia.

Gonzalo Valle tuvo su debut en Ecuador el año pasado y siempre que no estuvo Galíndez disponible, el arquero de Liga de Quito fue el titular. Es muy difícil que Moisés Ramírez sea el primer suplente, incluso sus convocatorias han sido criticadas.

Hernán Galíndez se naturalizó y fue convocado casi inmediatamente y después de unos partidos sentó a Alexander Domínguez, ahora se va tras jugar dos Mundiales con Ecuador.

Todo dependerá de quién será el siguiente entrenador de la Selección de Ecuador tras la salida de Sebastián Beccacece. Apenas acabó el partido sonaron varios candidatos a DT.

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Marruecos

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Publicidad