La Selección de Ecuador busca jugadores para la siguiente generación de Eliminatorias y uno de los apuntados es un convocado español.

La Selección de Ecuador ya piensa en lo que será el siguiente proceso al Mundial 2030, con cuatro años por delante empiezan a pensar en jugadores de recambio y, con algo de sorpresa, revelan que uno de los apuntados es un convocado de la Selección de España.

El español Iker Mantilla, de raíces ecuatorianas, ha sido convocado por la Selección de Ecuador sub 17 para una gira de amistosos en Argentina. El extremo ha defendido a España en todas las categorías.

No sería la primera vez que Ecuador apunta a jugadores jóvenes de experiencia en otras selecciones, la ‘Tri’ por ejemplo ha sumado al primer equipo al alemán John Yeboah, al británico Jeremy Sarmiento y al español Jeremy Arévalo.

Mantilla juege en las inferiores del RCD Mallorca de España y es considerado una de sus promesas. Para las Eliminatorias 2030 tendrá 19 años y si su desarrollo lo avala, seguramente tendrá ya roce con el primer equipo.

Todo dependerá del jugador ya que así mismo ha habido casos de futbolistas que tienen la doble nacionalidad y rechazan a Ecuador, como es el caso del chileno Omar Carabalí y el norteamericano Marcos Zambrano.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Iker Mantilla – Selección de Ecuador.

En resumen