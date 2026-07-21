Tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026, el astro del Real Madrid se habría sometido a una cirugía en el mentón y facial.

Tras la temprana eliminación de Brasil en el Mundial 2026, Vinicius Jr. volvió a captar la atención fuera de las canchas. El delantero del Real Madrid reapareció en sus redes sociales con un llamativo cambio de look y estético que rápidamente se hizo viral entre sus millones de seguidores.

Tras la caída de la Canarinha frente a Noruega en los dieciseisavos de final, el atacante aprovechó unos días de descanso para disfrutar de sus vacaciones antes de reincorporarse al Real Madrid.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – JUNE 19: Vinicius Junior #7 of Brazil celebrates after the 3-0 win during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Durante ese período decidió renovar completamente su imagen: se dejó una llamativa barba perfilada y, según informan diversos medios, también se sometió a un tratamiento clínico en el mentón que habría rejuvenecido notablemente su rostro.

La nueva apariencia del astro brasileño hizo explotar las redes sociales, donde miles de fanáticos comentaron y reaccionaron al radical cambio de imagen de Vinicius, a quien se le vio en un concierto de Bad Bunny en Milán.

Ahora, el extremo deja atrás el trago amargo que significó la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo y se enfoca en un nuevo desafío con el Real Madrid. Vinicius se pondrá a disposición de José Mourinho con el objetivo de recuperar protagonismo en el fútbol europeo.

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Vinicius Jr méconnaissable ! 😳



Selon Portal Leo Dias, le joueur du Real Madrid a profité de sa pause pour subir une chirurgie du menton dans une clinique à Goiás afin de redefinir les traits de son visage.



Le glow up de l'été ou un changement trop radical ? 👀 pic.twitter.com/B4TtlA6RrH — Foot Mercato (@footmercato) July 21, 2026

Bro is entering the new season with a fresh face and fresh confidence. 😂



New season, new look. Rate Vini Jr's transformation from 1–10. 👀 pic.twitter.com/280NsfE4QJ — Alonge Babatope (@I_am_Babatope) July 21, 2026

Another reminder of why so many people love Vini ❤️



He sent a fan birthday wishes 🥹🎉 pic.twitter.com/DA8dQvc0aT — ꪜ𝕛𝕣⁷ ™🇧🇷 (@ViniJrTalk) July 21, 2026