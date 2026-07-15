Los fans se preguntan qué sucederá con el futuro del diez con su país luego del duelo con España.

Luego de mucho sacrificio y tanto pelearla, Lionel Messi jugará su tercera final de Copa del Mundo, siendo parte además de tres de las últimas cuatro definiciones de Mundiales. La leyenda de la Selección Argentina buscará conquistar otro trofeo para su colección, para ponerlo en el estante más importante de sus repletas vitrinas.

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Para el astro será un partido especial por duplicado, ya que enfrentará a España, un país que fue su hogar durante casi veinte años y del que conoce a muchos de sus jugadores. Sin embargo, su corazón está por supuesto con Argentina y defenderá esos colores con alma y vida el domingo para ayudar a bordar la cuarta estrella en el escudo albiceleste.

La final del Mundial 2026 de este fin de semana tendrá muchos condimentos que mantendrán motivado a Lionel Messi y que ponen los focos sobre él, pues no solo va por lo colectivo. Allí intentará también ganar la Bota de Oro del torneo, carrera que hoy lidera junto a Mbappé con ocho anotaciones cada uno, todavía con serias posibilidades de lograrlo.

Ahora bien, más allá de lo que pueda ocurrir en esta definición del título y de si será campeón o no, muchos se preguntan que será del futuro del “10” con la Selección Argentina. Gran parte de la fanaticada de la ‘Scaloneta’ teme que el atacante, con sus 39 años de edad, vaya a vivir ante España el último encuentro vistiendo esa sagrada camiseta.

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Ante los interrogantes planteados por los seguidores de la escuadra albiceleste vale señalar que, de no mediar sorpresas, Lionel Messi seguirá jugando para su país tras la final. Desde ya que la ‘Pulga’ se preparará mentalmente “como si fuera el último partido” para intentar ganar el Mundial 2026, pero eso no iría de la mano con un potencial retiro.

Messi, en andas tras la clasificación a la final [Foto: Getty]

Para Leo Messi no existen las fechas ni los plazos, no marca con lapicera un día en el calendario. Continuará representando a Argentina hasta el día que no lo disfrute más o no se sienta apto. Desde hace tiempo, al ser interpelado por su devenir deportivo, el GOAT mantuvo siempre su postura del “partido a partido” y de cómo se siente integrando el grupo.

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Aunque parece una utopía y algo muy lejano, ni el propio Messi le cerró la puerta al Mundial 2030, cuando se lo preguntaron en los primeros días de esta actual edición. “No, no… bah, ¡la verdad no lo sé realmente!”, había expresado el capitán de Argentina al respecto. Antes, habrá Copa América y Eliminatorias. Hasta dónde le dará el carrete será su decisión.

Los números de Lionel Messi con la Selección Argentina:

Desde su debut, el rosarino acumula 116 goles y 60 asistencias en 198 partidos disputados con la playera de la ‘Albiceleste’, entre todas las competencias. Además, en ese período ganó 5 títulos, entre ellos un Mundial y dos Copas América. Ahora, irá por su segunda consagración en una Copa del Mundo, cuando cruce a España en la final del domingo. ¿Se le dará?