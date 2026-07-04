El DT argentino podría también estar en otro equipo y ser rival de la Selección de Ecuador.

Uno de los principales nombres para llegar al banquillo de la Selección de Ecuador es Marcelo Gallardo. El entrenador argentino es muy relacionado con ‘La Tri’, pero ahora los planes de Ecuador puede quedar totalmente arruinados porque otras dos selecciones van por él.

De acuerdo a la información de Mr. OFFSIDER, Marcelo Gallardo también interesa a la Selección de Uruguay y Chile. El DT buscaría ya dirigir una Selección, tras lo que fue su gran paso por River Plate, por lo cual, Ecuador tendrá que apurarse si lo quiere contratar.

Gallardo representa para muchos hinchas ese “salto de calidad” que se quiere en la FEF. Sin embargo, el entrenador argentino no saldría barato y sería un importante esfuerzo para ‘La Tri’. Sebastián Beccacece cobraba por año un sueldo de 2.4 millones.

La Selección de Ecuador ya emitió un comunicado hace pocos días confirmando que aún buscan nuevo entrenador y esta búsqueda demorará los próximos días. Por lo cual, se intuye que ‘La Tri’ demorará la contratación de un nuevo estratega para después del Mundial.

Gallardo no dirige desde su salida de River Plate. (Foto: GettyImages)

Gallardo ya estuvo cerca de llegar a la Selección de Ecuador en el 2024, no obstante, el entrenador argentino rechazó en ese momento la posibilidad por temas familiares. Ahora Marcelo puede llegar a ‘La Tri’ en lo que supondría un “bombazo” en la CONMEBOL.

Publicidad

Los entrenadores que suenan para Ecuador

Para llegar a la Selección de Ecuador suenan entrenadores como Miguel Ángel Ramírez, Luis Zubeldía, Martín Anselmi, Guillermo Almada, Marcelo Gallardo, Juan Carlos Osorio, Marcelo Bielsa y otros. La decisión final estará en la FEF en las siguientes semanas.

Encuesta¿Si fueras Gallardo qué equipo eliges? ¿Si fueras Gallardo qué equipo eliges? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis