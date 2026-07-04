Tras varios comunicados de la Selección de Ecuador y de todos los rumores, así reaccionaron desde México.

La Selección de Ecuador fue eliminada desde el pasado martes, pero esa caída aún está generando ruido en el fútbol. ‘La Tri’ publicó un comunicado avisando que pedían a FIFA que investigue factores de riesgo para sus hinchas o jugadores, pero a la Selección de México no le puede importar menos.

Pese a todas las quejas de la Selección de Ecuador y a los rumores de posibles amenazas, desde las cuentas oficiales de la Selección de México no le han dado relevancia a este ruido. El equipo mexicano ya pasó de Ecuador y se centra en Inglaterra.

Desde Ecuador se cerró el ciclo en el Mundial 2026 con una eliminación muy dolorosa. No obstante, el equipo nacional aumentó todos los rumores con su petición a FIFA de investigaciones. Desde la previa, el partido era muy complicado, hasta por el tema entradas.

La rivalidad de México y Ecuador también ya venía muy intensa por los últimos amistosos, por lo sucedido en la Copa América 2024, y otros aspectos ajenos al fútbol.

El comunicado de la FEF (Foto: @FEFecuador)

Ahora también un familiar de Gonzalo Plata acabó sorprendiendo a todos porque aparentemente confirmó las amenazas que recibieron los jugadores de la Selección de Ecuador. Desde la FIFA tampoco han emitido algún comunicado con respecto a esta situación.

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¿La FIFA puede sancionar a México?

Aunque Ecuador pidió investigación a la FIFA, aún no es confirmado que se harán las mismas. Y en caso de que se encuentre algo, que es poco probable, la sanción para México sería netamente económica o hasta un llamado de atención. De momento, para el partido con Inglaterra ya se implementaron otros controles de seguridad.

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En síntesis: