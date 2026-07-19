Tras la final del Mundial 2026, así quedó la comparativa de títulos entre Messi y Cristiano Ronaldo ¿fin del debate?

Se acabó el Mundial 2026 y con esto se despedirían tanto Messi como Cristiano Ronaldo del torneo de selecciones ¿cómo quedaron sus vitrinas?

Se acabó el Mundial 2026, torneo que muy probablemente también significó la despedida de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo del torneo de selecciones. Con esto al menos quedó definido su palmarés a nivel de combinados nacionales, el argentino se va con otra medalla de plata.

Si de su etapa en la selección hablamos, parecería que no hay debate, Messi ganó dos Copas del Mundo y dos Copa América, mientras que Cristiano Ronaldo le dio a Portugal su única Eurocopa y dos UEFA Nations League.

A nivel de clubes, la conversación para muchos se inclina del lado del portugués; Cristiano Ronaldo gritó campeón en Portugal, España, Inglaterra, Italia y Arabia, mientras que Messi ganó todo en el Barca y cuando fue a Francia no pudo conquistar todos los títulos locales.

Por edad, tomando en cuenta que llegarían con 43 y 45 años respectivamente, es poco probable que sigan jugando un Mundial más; capaz podrían ver si juegan una Euro y Copa América más.

Así quedó la tabla de títulos entre Messi y Cristiano Ronaldo tras la final del Mundial 2026

Jugador Mundial Copa Am./Euro Nations Finalissima Champions Ligas Títulos Balones de Oro Messi 1 2 0 1 4 13 48 8 Cristiano 0 1 2 0 5 7 32 5

Messi ganó el Mundial 2022 con la Selección de Argentina.