Interminable: Messi lidera 13 estadísticas a 90 minutos de que termine el Mundial 2026

Solamente 90 minutos le quedan a una edición de la Copa del Mundo marcada por los récords de Lionel Andrés Messi en cada frente. El argentino ya mira el partido con España con la posibilidad de levantar su segundo gran trofeo de la máxima competición de la FIFA. A la espera de lo que ocurra el domingo en Nueva Jersey, en este momento lidera 13 rankings del torneo.

No solamente hablamos del jugador con más goles o más asistencias en lo que vamos de la Copa del Mundo del año 2026. Ocho gritos sagrados tiene Messi hasta la fecha por cuatro pases de gol que han valido a Argentina para colarse nuevamente en la definición del certamen. Nadie supera en este momento sus 12 contribuciones en goles desde que empezó el torneo con aquel partido entre México y Sudáfrica el pasado 11 de junio.

Pero el rendimiento de Messi va mucho más allá de lo comentado. Con 39 años ya en sus piernas, hablamos del futbolista con más tiros de todo el certamen. Unos 34 remates ha intentado Messi y 18 de estos han ido dentro de los tres palos, ítem donde nadie le supera igualmente hasta la fecha. Sus pases a diferentes jugadores para tiro, 25 en total, también suponen un récord de la vigente edición de la Copa del Mundo del año 2026.

Messi también tiene el liderato en cuanto a los centros precisos se refiere con un total de 21. Acumula hasta la fecha 44 participaciones en recuperaciones de gol e igualmente un total de 24 regates a sus rivales. Todas son marcas donde en este momento nadie le supera en una edición del certamen donde ya se convirtió en el futbolista con más victorias y pases de gol al resto de sus compañeros.

Ningún jugador acumula hasta la fecha tantos goles esperados como Messi. Sus 5.3 en esta ecuación también van de la mano con 1.41 en cuanto a asistencias esperadas se refiere, que también le tienen como líder de la clasificación general. La edad es solo un número y, si no, que se lo digan a un rosarino que a sus 39 años parece estar viviendo una segunda juventud en todos los sentidos.

Messi, a 90 minutos de coronar el bicampeonato de Argentina: GETTY

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Nadie ha generado más de las 16 faltas que ha recibido Messi a lo largo de todo el certamen. Tampoco nadie ha superado sus 51 duelos ganados por la posesión del balón. Se trata hasta la fecha del futbolista con mayor número de rankings liderados en la historia del certamen cuando todavía queda la definición del torneo. Lionel Andrés, más vigente que nunca a la espera de un partido especial contra España.

Messi y Argentina, invictos en mano a mano desde 2019

Desde la derrota ante Brasil en las semifinales de la Copa América del año 2019, nadie ha podido derrotar al equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi en cuanto a partidos de eliminación directa se refiere. Pasaron ya dos ediciones de la Copa América de por medio e igualmente Catar 2022 junto a todos los encuentros de eliminación directa de esta edición del certamen.

Hablamos de un récord en todos los sentidos en cuanto al panorama de selecciones se refiere. España es el último eslabón que le queda a un combinado sudamericano que el próximo 19 de julio en Nueva Jersey podría quedar en la historia. Recordemos que solamente Brasil e Italia han ganado hasta la fecha dos ediciones consecutivas de la Copa del Mundo de selecciones masculinas.

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