Messi y una indirecta a Cristiano Ronaldo por clasificar a su tercera final del Mundial

Una vez más, estuvo destinado a escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol a partir de talento y disciplina. Lionel Messi clasificó a su tercera final en un Mundial y en unas declaraciones que dio tras la victoria de Argentina a Inglaterra apareció la indirecta a Cristiano Ronaldo, quien no pudo llegar a esta instancia en la Copa del Mundo.
La Selección Argentina volvió a remontar en el Mundial 2026 luego de ir perdiendo 1-0 a falta de cinco minutos del final del tiempo reglamentario. Dos asistencias de Leo Messi a Enzo Fernández y Lautaro Martínez abrieron el camino para la victoria 2-1 a Inglaterra en semifinal.
Messi clásificó a su tercera final del Mundial luego de disputar el título en Brasil 2014 y Qatar 2022 e igualó al exjugador brasileño Cafú como los únicos en jugar tres finales de la Copa del Mundo. El ’10’ argentino ha ganado un Mundial con Argentina, y ante la posibilidad de ir por el segundo, no dudó en sacar a relucir su más reciente logró con una indirecta a Cristiano Ronaldo.
La indirecta de Messi que le cayó a Cristiano Ronaldo por la final del Mundial
Leo Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)
“Son todas especiales. Son finales del mundo y cada una tiene su cuota especial, es diferente y muy lindo poder vivirlo otra vez. Creo que es una locura lo que consiguió este grupo, dos finales del mundo seguidas. En lo personal también jugar tres finales del mundo creo que lo hicieron muy pocos jugadores y más por como se dio todo el Mundial, por como se dio el partido de hoy (15 de julio), el rival de hoy, ganarlo de la manera que lo ganamos. Pasaron cosas increíbles”, le dijo Lionel Messi a la periodista Sofi Martínez.
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La máxima instancia a la que llegó Cristiano Ronaldo en un Mundial
A pesar de haber disputado seis veces el Mundial, Cristiano Ronaldo no pudo llegar con Portugal a una final, y la máxima instancia que alcanzó fueron las semifinales de la Copa del Mundo en 2006. Quedaron en el cuarto lugar y CR7 marcó un gol en esa edición de la competición.
Encuesta¿Quién fue el único jugador antes de Messi que jugó tres finales del Mundial?
¿Quién fue el único jugador antes de Messi que jugó tres finales del Mundial?
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En resumen
- Lionel Messi afirmó que jugar tres finales del mundo lo lograron muy pocos jugadores.
- Cristiano Ronaldo llegó a semifinales en 2006, su máxima instancia en seis mundiales.
- Lionel Messi igualó al brasileño Cafú al clasificar a su tercera final mundialista.