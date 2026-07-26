Mensaje para Messi: Edu Aguirre eligió al mejor jugador de la historia tras derrotar a Gastón Edul

Conoce la sentencia de Edu Aguirre sobre Leo Messi y el mejor jugador de la historia tras se pelea con Gastón Edul en la Velada del Año VI.

Uno de los grandes combates de la Velada del Año VI tuvo presente la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con la pelea entre los periodistas Edu Aguirre y Gastón Edul. Luego del final del combate, llegó un mensaje al ’10’ argentino con la elección del mejor jugador de la historia.

Antes de la pelea entre Aguirre, amigo del delantero portugués, y Edul, periodista que cubre a Leo Messi y la Selección Argentina, Cristiano venía de ser eliminado con Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. CR7 marcó tres goles en la competición. Otra historia fue la de Messi con Argentina. Estuvieron cerca de una tanda de penaltis que les pudo dar el bicampeonato.

Leo Messi terminó con ocho goles y cuatro asistencias en el subcampeonato que la Selección Argentina en el Mundial 2026. Seguramente, el hecho de que España fue el campeón, terminó influyendo en algo para que Edu Aguirre le enviara un contundente mensaje al capitán de la ‘Albiceleste’.

Mensaje para Messi: Aguirre eligió al mejor jugador de la historia tras derrotar Edul

Leo Messi y Edu Aguirre. (Foto: Getty Images e Instagram / @eduaguirre7)

Los jueces tomaron una decisión contundente. A pesar de un buen primer round de Gastón Edul, Edu Aguirre se llevó la victoria por una decisión dividida de 4-1. Llegó el momento de celebrar y el periodista español le envió un claro mensaje a Messi: “Gracias a mi amiga Georgina y al put… mejor jugador de la historia le pese a quien le pese. Gracias a Cristiano Ronaldo”.

Las palabras de Edu Aguirre para Argentina pese a ganarle a Gastón Edul

“A toda Argentina le digo una cosa: esto es solo rivalidad, esto es solo deporte. ¡Viva Argentina! ¡Viva España! Campeones del Mundo”, afirmó Edu Aguirre tras derrotar a Gastón Edul en la Velada del Año VI.

Publicidad

Encuesta¿Quién hizo más goles en el Mundial 2026? ¿Quién hizo más goles en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave