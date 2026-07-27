Deudas, sueldos congelados y sin fichajes: la dura realidad de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr tras el Mundial 2026

Las últimas jornadas del equipo de Riad han dejado un panorama sin precedentes desde la llegada del Fondo PIF. CR7, con su club buscando dinero.

Al-Nassr vive un complicado momento de crisis económica. El equipo de Cristiano Ronaldo se tambalea en sus bases en materia financiera después de una Copa del Mundo donde ni mucho menos se pudo conseguir la financiación para asumir la temporada como campeón en otro estado. Hay deudas escalofriantes, sueldos congelados y la ausencia total de fichajes.

La información estalló con el fichaje de Samu Costa desde el Mallorca. Parecía ser una operación prácticamente cerrada y en un abrir y cerrar de ojos todo quedó congelado. El motivo no es otro que las deudas de un equipo del Al-Nassr que llegan a los 800 millones de riales saudíes, según informó el medio local Arriyadiyah.

Ocurre gracias a los cambios estructurales e igualmente en cuanto a política de fichajes se refiere de las últimas dos temporadas. El Al-Nassr invirtió como nunca pensando en conseguir su primer título de liga local desde la llegada de Cristiano Ronaldo. El objetivo se consiguió, pero en este momento no hay dinero en caja e incluso los sueldos de buena parte del plantel profesional se encuentran ya prorrogados de cara al futuro. Arabia Saudita espera novedades pronto.

Informa el medio local que hasta que no se consiga una financiación para paliar esa deuda de 800 millones, cualquier operación en cuanto a incorporaciones se refiere se encuentra totalmente detenida. De cara a evitar sanciones del ente local habrá que ir pagando poco a poco esos sueldos que fueron prorrogados durante las últimas instancias de la Copa del Mundo gracias a la falta de liquidez. Sin la llegada de un inversor, el club queda congelado en lo que a la modificación de su plantilla se refiere.

Samu Costa, uno de los fichajes que de momento se cae para Al-Nassr de CR7: GETTY

Desde el medio de comunicación dejan en claro que existen tres vías para intentar solventar la situación. La primera pasa por conseguir financiación extranjera. Otra ruta podría suponer la llegada de nuevas inyecciones de dinero por parte del Fondo PIF. La última va de la mano con una recuperación más lenta y donde se apostaría por un par de temporadas sin mayores gastos en cuanto al apartado deportivo de la entidad se refiere. Incluso mitos del club, como Abdulrahman Ghareeb, entrenan en el predio sin un contrato renovado.

Publicidad

El sueldo de CR7 en Al-Nassr, pronto tema de conversación

El mismo club que debe cerca de 800 millones de riales saudíes le paga al delantero portugués sumas que llegan a los 200 millones de euros anuales. Un contrato que une a ambas partes hasta el año 2027 y que veremos qué clase de consecuencias tiene en medio de la crisis general que atraviesa la entidad. A sus ya 41 años, Cristiano Ronaldo asume un duro presente tras la Copa del Mundo.

Todo ello cuando el campeonato de primera división de Arabia Saudita se encuentra a solamente dos semanas de distancia. El equipo de Cristiano Ronaldo debutará el día 15 de agosto sobre las 20:00 h frente a Al-Fateh. De momento lo hará sin contratos renovados ni tampoco caras nuevas en cuanto a incorporaciones se refiere. Todo ello en una temporada donde no nos olvidemos que además irán a la Champions de Asia.

Datos claves

Al-Nassr afronta una deuda de 800 millones de riales saudíes.

afronta una deuda de 800 millones de riales saudíes. El club paralizó fichajes y prorrogó los sueldos del plantel de Cristiano Ronaldo .

. Al-Nassr debutará en la liga saudí el 15 de agosto ante Al-Fateh.