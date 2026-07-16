Llegó a más de 6.6 millones de vistas: El mensaje de Müller al DT de Inglaterra por perder con Argentina

¿La burla del año en redes? Thomas Müller liquidó con su humor a Tuchel tras perder con Argentina y superó las 6.6 millones de vistas. ¡Míralo aquí!

Fue una reacción tan genuina que rompió las redes sociales con más de 6.6 millones de vistas. El jugador alemán Thomas Müller se dio cuenta de la victoria de Argentina a Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial 2026 y le envió un contundente mensaje al DT Thomas Tuchel.

Inglaterra empezó pegando primero con un gol de Anthony Gordon al minuto 10 del segundo tiempo, y en lugar de tener la convicción de ir por el segundo gol, los cambios de Tuchel empezaron a tirar el equipo para atrás. Saco un extremo, un lateral derecho y un volante para darle ingreso a tres defensores. Dos de ellos, eran centrales.

Con la entrada de Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O’Reilly por Anthony Gordon, Reece James y Declan Rice, respectivamente, Inglaterra le entregó la posesión del balón y el dominio territorial a la Selección Argentina. El final fue inevitable… Dos goles, una derrota 2-1 en la semifinal del Mundial 2026 y una fuerte crítica de Thomas Müller que le apuntó a Thomas Tuchel.

Thomas Müller le apuntó al técnico de Inglaterra por perder con Argentina

Thomas Müller y Thomas Tuchel. (Foto: Getty Images)

“Argentina jugó un partidazo y no puedo creer ni entender cómo planteó el partido Inglaterra, sobre todo cuando van ganando. No comprendo que permitan a Argentina lanzar un centro tras otro desde posiciones perfectas para centrar, pero en fin…”, dijo Thomas Müller en un video que llegó a más de 6.6 millones de vistas en X.

Thomas Müller: "I cannot believe and understand how England approached this game after they're leading. I cannot understand how they invited Argentina to play one cross after the other in perfect crossing positions" pic.twitter.com/QdOW5Q6zlV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 15, 2026

Publicidad

El jugador mejor calificado de la victoria de Argentina a Inglaterra, según los expertos

Según el portal especializado ‘Sofa Score’, el jugador mejor calificado de la victoria de Argentina 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 fue Messi con 8.1 puntos de calificación por, entre otros motivos deportivos, dos asistencias, cuatro pases clave, 10 de 12 regates completados y 13 de 22 duelos ganados.

Encuesta¿En qué país nació Thomas Müller? ¿En qué país nació Thomas Müller? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave