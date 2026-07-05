Nunca antes visto en el Mundial 2026: El castigo que FIFA le pondrá a Inglaterra tras ganarle a México

Descubre el histórico e inédito castigo que la FIFA le pondrá a Inglaterra tras ganarle a la Selección de México en el Mundial 2026.

El segundo anfitrión del Mundial 2026 que fue eliminado en los octavos de final. México perdió ante Inglaterra, y cuando parecía que todo era tristeza, llegó algo de consuelo con el castigo que la FIFA le pondrá la selección inglesa. ¡Nunca se había visto en esta Copa del Mundo!

Durante la victoria 3-2, cuatro jugadores ingleses (Declan Rice, Harry Kane. Nico O’Reilly y Jordan Henderosn) fueron amonestados y otro futbolista (Jarell Quansah) fue expulsado. Esto quiere que el Unidad Disciplinaria de la FIFA entró en acción y no solo sancionará a Inglaterra con una multa de 55.000 dólares (40.000 por las tres tarjetas amarillas y 15.000 por la tarjeta roja directa), también le pondrá un castigo que no había impuesto en este Mundial.

El inédito castigo que FIFA le pondrá a Inglaterra tras ganarle a México

Jarell Quansah fue expulsado contra México. (Foto: Getty Images)

Según el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, aquel equipo que tenga cinco o más jugadores con sancciones disciplinarias como pasó con Inglaterra en el partido ante México del 5 de julio, recibirá el castigo de una multa de 15.000 dólares por conducta inapropiada.

En síntesis