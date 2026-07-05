Mientras Vinicius Jr. gana 25 millones, el salario de Erling Haaland de Noruega

¿Quién tiene la cuenta bancaria más grande del Mundial? Descubre la brutal guerra de salarios entre Vinicius Jr. y Erling Haaland.

La segunda jornada de los octavos de final del Mundial 2026 inició con una gran sorpresa. Noruega le ganó a Brasil con dos goles de Erling Haaland, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario del delantero con lo que gana Vinicius Jr.

Brasil tuvo la gran posibilidad de abrir el marcador con un penal al minuto 14 del primer tiempo. Vinicius Jr. fue protagonista porque tomó el balón, pero al final le cedió el cobro a Bruno Guimarães. El volante abrió el pie derecho y el arquero Orjan Nyland terminó desviando el disparo.

El que sí fue protagonista fue Erling Haaland. Con dos golazos, uno de cabeza y otro con un remate de pierna izquierda, fue la gran figura de la victoria de Noruega 2-1 a Brasil. Ahora, la pregunta era: ¿Gana más o menos dinero que Vinicius Jr?

¿Quién tiene un salario más alto, Vinicius Jr. o Erling Haaland?

Vinicius Jr. y Erling Haaland en Brasil vs. Noruega. (Foto: Getty Images)

El portal experto ‘Capology’ dictó setencia. Mientras Vinicius Jr. es el segundo jugador mejor pagado del Real Madrid con un salario anual de 25 millones de euros, Erling Haaland es el futbolista que más gana en el Manchester City al recibir más de 31.5 millones al año. Gana 6.5 millones de euros más de lo que cobra el extremo brasileño.

Lo primero que dijo Haaland tras eliminar a Brasil en el Mundial 2026

“Cada vez que hay una nueva cima. Siempre trato de mantenerme concentrado e hacer lo mejor posible (…) Mi vida es marcar goles. No sé realmente qué hago, solo soy así. Se trata de mantener la concentración, y cuando llega la oportunidad, sé exactamente qué hacer”, dijo Haaland tras eliminar a Brasil con dos goles en los octavos de final del Mundial 2026.

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