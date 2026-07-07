Lo que se sabe del futuro de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal del Mundial ¿se retira?

Tras la eliminación de Portugal en el Mundial, la gran duda es conocer si Cristiano Ronaldo seguirá jugando o se retira.

La Selección de Portugal cayó eliminada del Mundial 2026 con un Cristiano Ronaldo jugándose su última carta de ser campeón del Mundo, y ahora la gran duda que tiene el mundo es si este fue el último partido en el torneo o en la carrera definitiva del astro portugués.

Luego de la eliminación fue consultado sobre si este fue el último partido disputado con Portugal a lo que el mismo CR7 dejó inconcluso: “No me gusta tomar decisiones en el fervor de las emociones, luego decidiré”.

Lo que se sabe es que Cristiano Ronaldo tiene aún un año más de contrato vigente con el Al Nassr a nivel de clubes y tras la obtención del título de liga, el portugués tenía intención de cumplir su contrato.

Con 41 años, su presencia en el Mundial 2030 está descartada y también es difícil que llegue a la Eurocopa 2028, a la que llegaría con 43 años de edad. Portugal volverá a jugar en fechas FIFA de septiembre y octubre 2026.

El desconsolar llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

Luego de consumarse la derrota de Portugal por 1-0 a manos de España en el Estadio Dallas, duelo que por cierto tuvo en Mikel Merino al héroe de la jornada por su gol a los 90’+1, las reacciones de Cristiano Ronaldo realmente fueron desgarradoras. Sabiendo que fue la última oportunidad de lograr el título con su selección, el capitán luso no encontró mejor manera que llorar en la cancha.

Cristiano Ronaldo consolado por Yamal tras el Portugal vs. España. Foto: Getty.

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En resumen