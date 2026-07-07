Lo que se sabe del futuro de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal del Mundial ¿se retira?

La Selección de Portugal cayó eliminada del Mundial 2026 con un Cristiano Ronaldo jugándose su última carta de ser campeón del Mundo, y ahora la gran duda que tiene el mundo es si este fue el último partido en el torneo o en la carrera definitiva del astro portugués.
Luego de la eliminación fue consultado sobre si este fue el último partido disputado con Portugal a lo que el mismo CR7 dejó inconcluso: “No me gusta tomar decisiones en el fervor de las emociones, luego decidiré”.
Lo que se sabe es que Cristiano Ronaldo tiene aún un año más de contrato vigente con el Al Nassr a nivel de clubes y tras la obtención del título de liga, el portugués tenía intención de cumplir su contrato.
Con 41 años, su presencia en el Mundial 2030 está descartada y también es difícil que llegue a la Eurocopa 2028, a la que llegaría con 43 años de edad. Portugal volverá a jugar en fechas FIFA de septiembre y octubre 2026.
El desconsolar llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026
Luego de consumarse la derrota de Portugal por 1-0 a manos de España en el Estadio Dallas, duelo que por cierto tuvo en Mikel Merino al héroe de la jornada por su gol a los 90’+1, las reacciones de Cristiano Ronaldo realmente fueron desgarradoras. Sabiendo que fue la última oportunidad de lograr el título con su selección, el capitán luso no encontró mejor manera que llorar en la cancha.
Cristiano Ronaldo consolado por Yamal tras el Portugal vs. España. Foto: Getty.
En resumen
- Tras la dolorosa eliminación de la Selección de Portugal del Mundial 2026, todos los focos de la prensa internacional se posan sobre Cristiano Ronaldo y las dudas respecto a si este certamen significó el cierre definitivo de su histórica carrera internacional.
- Reportes iniciales y fuentes cercanas al entorno del astro luso revelan los primeros detalles sobre su postura, analizando si optará por un retiro inmediato de la escuadra nacional o si mantendrá su vigencia para futuros compromisos.
- La incertidumbre mantiene en vilo al planeta fútbol, dividiendo las opiniones de los aficionados entre quienes consideran cumplido el ciclo del capitán y aquellos que confían en el deseo inquebrantable de ‘CR7’ de seguir rompiendo récords.