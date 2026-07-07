Sorpresa: Barcelona SC va por el fichaje de un delantero que estuvo en el Mundial 2026

Barcelona SC quiere fichar a este delantero que estuvo en el Mundial 2026 y es una sorpresa total.

Barcelona SC sigue muy activo en el mercado de fichajes y ahora el club amarillo también estuvo muy atento al Mundial 2026. Diferentes reportes avisan que el ‘Ídolo’ está siguiendo la contratación de un delantero que estuvo en la Copa del Mundo y juega en la LigaPro.

Según la información revelada por Mr. OFFSIDER, el nombre de José Fajardo fue ofrecido en los escritorios de Barcelona SC para ser su nuevo delantero en este 2026. El delantero panameño estuvo hace poco defendiendo a su país en la Copa del Mundo.

Fajardo aún no se integra a los trabajos de Universidad Católica en Ecuador y ya se especula con ese posible fichaje. El delantero lleva varios años en el país y ha sido uno de los jugadores más destacados en el campeonato ecuatoriano.

Barcelona SC quiere reforzar su ataque para con eso poder competir al nivel más alto en el fútbol ecuatoriano y recortar puntos con IDV. Ahora mismo, el equipo amarillo no tiene muchas opciones en ataque por el estado de salud de Darío Benedetto, que pasa mucho tiempo lesionado.

Fajardo estuvo en el Mundial con Panamá. (Foto: GettyImages)

Barcelona SC es un equipo que se ha quedado lejos de lo esperado en este 2026, puesto que, fue rápidamente eliminado de la Copa Libertadores y también se despidió de los primeros lugares en la tabla de posiciones en la LigaPro. Necesitan cambiar la cara para terminar en mejores lugares en este 2026.

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Los números de José Fajardo en el Mundial 2026

En el Mundial 2026 con la Selección de Panamá, José Fajardo jugó los 3 partidos sumando en cancha un total de 155′ minutos. El delantero panameño no pudo marcar goles ni dar asistencias. No obstante, en LigaPro su rendimiento viene siendo diferente donde lleva 5 goles en este año.

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