Thomas Tuchel y Javier Aguirre se enfrentan por un pase a los cuartos de final del Mundial y hay una abismal diferencia salarial.

La Selección de Inglaterra y México se enfrentan en el mítico Estadio Azteca por el pase a cuartos de final del Mundial. Además de una diferencia entre las plantillas, en los salarios de los entrenadores también hay diferencia a favor de los de UEFA.

Según información de TV Azteca, Javier Aguirre gana 2,9 millones de dólares anuales como entrenador de la Selección de México, mientras que el técnico alemán que dirige a Inglaterra, Thomas Tuchel, percibe cerca de 6,5 millones de dólares al año.

El partido no vio esta diferencia en la cancha, Inglaterra ganó pero sufrió de más y con un apretado 2-3 se metió a los cuartos de final del Mundial 2026. Con esto, enfrentará a Noruega en la siguiente ronda.

¿Cuándo juega Inglaterra vs. Noruega por los 4tos de final del Mundial 2026?

Inglaterra jugaría contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio en el Miami Stadium. El partido está programado para las 18:00 hora local de Argentina. Uruguay, 17:00 en Chile y 16:00 en Ecuador, Perú, Colombia.

Tuchel y Javier Aguirre, foto Getty.

En resumen

Se reveló la abismal diferencia presupuestaria que existe entre los banquillos de la Copa del Mundo, comparando los ingresos de Javier Aguirre en la Selección de México con los de Thomas Tuchel en Inglaterra.

en la Selección de México con los de en Inglaterra. Mientras el ‘Vasco’ Aguirre percibe una cifra ya de por sí importante de 2.9 millones por comandar al cuadro azteca, el estratega alemán ostenta un contrato con la FA que supera por un margen escandaloso el presupuesto norteamericano.

por comandar al cuadro azteca, el estratega alemán ostenta un contrato con la FA que supera por un margen escandaloso el presupuesto norteamericano. Esta enorme brecha económica sale a la luz en el marco del crucial enfrentamiento entre ambas escuadras en el Mundial 2026, encendiendo el debate sobre el valor de mercado de los directores técnicos en la máxima élite global.