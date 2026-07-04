FIFA sanciona a uno de los candidatos del Mundial: El castigo a Francia después de ganarle a Paraguay

¿Un pase a cuartos manchado por la polémica? Conoce la dura e inesperada sanción de la FIFA a Francia tras eliminar a Paraguay del Mundial.

Uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026 no pudo celebrar por completo la clasificación a cuartos de final… Francia le ganó a Paraguay en octavos, pero ya se enteró el motivo por el cual la FIFA lo va sancionar. ¿Es grave el castigo?

Estaba escrito que Paraguay iba a defender con todos sus jugadores en terreno propio para mantener el cero en su arco todo el tiempo que pudiera. Y Francia no la pasó nada bien, sus jugadores se empezaron a llenar de impotencia y esto se vería reflejado en la sanción que les puso la FIFA.

Bradley Barcola fue el primer jugador de Francia que el árbitro Ilgiz Tantashev amonestó en el partido del 4 de julio. Ya con el partido 1-0 en contra de Paraguay con gol de Kylian Mbappé, Manu Konté no dudó en cometer una infracción. Segundo jugador francés amonestado y la Unidad Disciplinaria de la FIFA no los iba a perdonar.

El inesperado castigo de FIFA a Francia tras ganarle a Paraguay

Michael Olise fue amonestado en Francia vs. Paraguay. (Foto: Getty Images)

Durante la victoria 1-0 ante Paraguay, Francia tuvo a tres de sus jugadores, Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise, fueron amonestados. Esto quiere decir que la FIFA, con base al artículo 14 de su Código Disciplinario, sancionará a la selección francesa con una multa de 30.000 dólares. 10.000 dólares por cada tarjeta amarilla.

En resumen

Pase agridulce: Francia logró instalarse en los cuartos de final del Mundial luego de superar por la mínima ( 1-0 ) a Paraguay.

Francia logró instalarse en los cuartos de final del Mundial luego de superar por la mínima ( ) a Paraguay. Los amonestados: Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise vieron la tarjeta amarilla durante el ajustado encuentro.

Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise vieron la tarjeta amarilla durante el ajustado encuentro. Castigo económico: A raíz de estas amonestaciones, la FIFA aplicará el artículo 14 de su Código Disciplinario y sancionará al combinado galo con una multa de 30.000 dólares ($10.000 por cada tarjeta).