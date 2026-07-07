Ya sin Beccacece: Los jugadores que volverían a la Selección de Ecuador

Hay varios jugadores de la Selección de Ecuador que podrían volver a ser convocados luego de la salida de Sebastián Beccacece.

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de la Selección de Ecuador tras el Mundial y mientras la FEF busca a su nuevo técnico, esto también podría significar una segunda oportunidad para varios jugadores que no han sido tomados en cuenta en las últimas clasificatorias.

Hubo jugadores que quedaron fuera por el DT argentino y ahora podrían volver, estos son: Jeremy Sarmiento, Kenny Arroyo, John Mercado y David Cabezas. Estos nombres fueron excluidos con algo de sorpresa por el estratega argentino.

En el caso de Arroyo y Sarmiento, siempre hubo la teoría de que fue por motivos disciplinarios o cruce de declaraciones. Un nuevo entrenador ignoraría estos episodios y tienen una nueva chance de vestir la camiseta de la ‘Tri’.

John Mercado y David Cabezas no siempre eran parte del proceso, pero tras las salidas de Enner Valencia y Galíndez, ahora ambos tienen posibilidades de ser sus reemplazos.

Keny Arroyo – Selección de Ecuador.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.