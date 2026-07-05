FIFA anuncia al árbitro de Colombia vs. Suiza en octavos y los hinchas reaccionan: “No tiene sentido”

¿La FIFA ya empezó a jugar en contra de la 'Tricolor'? Conoce al árbitro designado para el Colombia vs. Suiza en octavos del Mundial.

La Selección Colombia ya ve en el horizonte el partido ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 y para que la espera no se haga tan larga, FIFA decidió anunciar al árbitro del encuentro y los hinchas no dudaron en reaccionar: “No tiene sentido”.

Mientras Colombia llega a los octavos de final del Mundial luego de ganarle a Ghana 1-0, Suiza viene de ser un poco más efectivo al ganarle 2-0 a Argelia en 16avos de final. Un duelo que aparenta ser muy parejo, sobre todo si se tiene el ranking FIFA de cada uno. La ‘Tricolor’ es undécima y los suizos 15.

Justo el mismo día en el que FIFA anunció al árbitro de Colombia vs. Suiza, se vio involucrada en una polémica decisión al levantar la suspensión que tenía Folarin Balogun por ser expulsado en 16avos. La Federación Internacional de Fútbol Asociación habilitó al goleador de Estados Unidos para el partido vs. Bélgica y esto influyó en las reacciones de los hinchas.

Este fue el árbitro que FIFA escogió para Colombia vs. Suiza del Mundial 2026

James Rodríguez y Granit Xhaka. (Foto: Getty Images)

“Los árbitros para los partidos 95 y 96 de Copa Mundial FIFA han sido designados”, anunció la Federación Internacional de Fútbol Asociación para dar a conocer que el árbitro salvadoreño Iván Barton fue elegido para el partido entre la Selección Colombia y Suiza del próximo martes 7 de junio a las 3:00 P.M. (hora colombiana) en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

La reacción de los hinchas al árbitro que FIFA eligió para Colombia vs. Suiza

“Si solo vas a anular tarjetas rojas legítimas o ‘suspenderlas’, no tiene sentido tener árbitros en absoluto. De hecho, porque esta Copa del Mundo está tan amañada, hay poco sentido en jugar los partidos. Habéis vuelto a venderos una vez más”, “¿Y crees que la gente te tendrá algún respeto después de que hayas demostrado un completo desprecio y desconfianza hacia tus árbitros oficiales, que revertirás voluntariamente su decisión para apaciguar la rabieta de un niño pequeño? Vergonzoso”, “que los árbitros sean noticia por las razones correctas esta vez“ y “el escenario está listo. Deseando a los oficiales un partido sin problemas“, fueron algunas de las reacciones en X de los hinchas por el árbitro que FIFA escogió para Suiza vs. Colombia.

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