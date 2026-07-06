Todo mal: No jugó bien en el Mundial 2026 y Pervis Estupiñán está en la “lista negra” del AC Milan

El lateral ecuatoriano no tuvo el Mundial deseado y ahora el jugador está en una lista negra en AC Milan.

Pervis Estupiñán no pudo jugar el Mundial 2026 como se esperaba y el jugador ecuatoriano se llevó una sensación mala de este torneo. Puesto que, cuando más lo necesitaban en los 16avos ante México, Beccacece eligió a Medina en su lugar. Ahora en AC Milan recibe otra mala noticia.

De acuerdo a la información de La Gazzetta dello Sport, el jugador ecuatoriano encabeza la lista de salidas que Rubén Amorim en AC Milan. El nuevo entrenador no cuenta para nada con el ecuatoriano y ahora tendrá que buscarse un nuevo equipo.

Con esta confirmación también se da ya por finalizado el ciclo de Pervis Estupiñán en el gigante italiano en la primera gran prueba en un equipo histórico para el ecuatoriano. Por lo cual, ahora mismo su futuro en incierto y no se descarta cualquier movimiento en este mercado.

En estos meses, Pervis ha venido sonando para equipos como Tottenham, Olympique Marselle, entre otros. El ecuatoriano no tendría tan difícil la salida, puesto que, tampoco estarían esperando en Milan una gran fortuna para finalmente venderlo.

Pervis Estupiñán se iría de AC Milan. (Foto: GettyImages)

El Mundial tampoco le pudo abrir puertas a Pervis Estupiñán, puesto que, el lateral ecuatoriano apenas y pudo jugar 90 minutos en 2 partidos. Puesto que, contra Costa de Marfil fue suplente y contra México también, solo jugó ante Curazao y minutos ante Alemania.

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Las estadísticas de Pervis Estupiñán en AC Milan

En esta temporada con AC Milan, el jugador ecuatoriano disputó en cancha un total de 22 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Sumando en cancha poco más de 1.300 minutos, pero no siendo muy regular y muy descartable para el club.

El valor de mercado de Pervis Estupiñán

Ahora mismo, Pervis tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, muy por debajo de lo que llegó a costar hace pocos años cuando su valor se elevaba a los 30 millones.

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En síntesis:

El lateral Pervis Estupiñán lidera la lista de salidas del AC Milan por decisión de Rubén Amorim.

lidera la lista de salidas del AC Milan por decisión de Rubén Amorim. El futbolista Pervis Estupiñán disputó 22 partidos, anotó 1 gol y dio 1 asistencia esta temporada.

disputó 22 partidos, anotó 1 gol y dio 1 asistencia esta temporada. El valor de mercado actual de Pervis Estupiñán cayó hasta los 12 millones de euros.