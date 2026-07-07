Tras el primer tiempo ante Suiza, los hinchas de la Selección Colombia explotan con este jugador: “Jugamos con 10…”

Tras el primer tiempo entre la Selección Colombia y la Selección de Suiza, los hinchas se fueron contra el rendimiento de este jugador.

El primer tiempo entre la Selección de Colombia y la Selección de Suiza en los 8vos del Mundial 2026 dejó varias críticas en redes sociales. Los hinchas nuevamente cargaron contra un jugador que consideran los está retrasando y “deteniendo” el juego.

Una vez más el apuntado de la afición colombiana es James Rodríguez. El histórico jugador se muestra a otra velocidad en ataque, y eso hizo que los hinchas de Colombia consideren que su equipo está jugando con uno menos con él en cancha.

“Jugar con James es jugar con 10“. “Jugamos con 10”. “Jugamos con 10 hasta cuándo James Rodríguez, lo único que hace es caminar la cancha”. “Ver jugar a Mojica y James es lo mas triste de mi vida“, fueron algunos de los comentarios de los aficionados contra el 10.

James ya viene siendo reemplazado en todos los partidos del Mundial 2026 y de seguir así, no se descarta que el jugador vuelva a ser reemplazado en el segundo tiempo. El futbolista también está jugando un poco enfermo como reveló en el partido contra Ghana.

James Rodríguez es el jugador más criticado ahora mismo en Colombia. (Foto: GettyImages)

No fue el mejor primer tiempo de la Selección Colombia en este Mundial 2026, puesto que, se vio superado en varias ocasiones por una Suiza que está más descansado que ellos. Colombia es el único equipo que ha jugado en las 3 sedes en esta Copa del Mundo.

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¿Contra quién juega Colombia si clasifica a cuartos de final del Mundial 2026?

El ganador de la llave entre Suiza y la Selección Colombia en los 8vos del Mundial 2026 va contra la Selección de Argentina. Los actuales campeones del mundo, ya esperan en esta fase tras eliminar a la Selección de Egipto en un partido muy polémico.

Los comentarios de los hinchas en redes sociales

Estos fueron los comentarios contra James en X, tras su mal primer tiempo:

Los comentarios contra James en X. (Captura de pantalla)

Los comentarios contra James en X. (Captura de pantalla)

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En síntesis