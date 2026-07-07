¿Nueva Finalissima? Conmebol y UEFA preparan un nuevo torneo de cara al Mundial 2030

Tanto UEFA como Conmebol ya mueven ficha tras el último fracaso de la Finalissima. Que esta quedase suspendida en el aire por cuestiones de calendario y sede no modifica la hoja de ruta entre ambas Confederaciones de cara al futuro. Directivos sudamericanos hablan de un nuevo torneo que podría darse en la previa al Mundial de 2030 entre ambos antes.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, fue tajante alrededor del tema. No solamente confirmó cómo será el sistema de clasificación a la próxima edición del certamen sino que dejó en claro que se trabaja codo con codo con el máximo ente del fútbol europeo de cara a realizar un nuevo certamen previo que tome el lugar de la Finalissima.

“Se está viendo un posible proyecto que se va a llevar adelante con los europeos. Va a haber un campeonato que va a ser contra ellos y se va a equiparar de acuerdo a la ubicación en la tabla de las Eliminatorias 2030… Vamos a jugar por una posición en un futuro torneo que se va a jugar contra los europeos”, declaró en Rock&Pop. Lo ocurrido con España y Argentina en los últimos meses abre la vía a nuevos contextos de torneos.

La próxima Copa del Mundo no será una más para UEFA y Conmebol. Se trata de la primera edición del certamen que será disputada en tres continentes y que hará honor a la primera que se disputa en toda la historia allá por 1930. Se pretende consolidar alianzas de peso donde torneos nuevos puedan unir a ambas Confederaciones y a sus respectivas selecciones ya clasificadas para el certamen. Portugal, España, Paraguay, Uruguay y Marruecos toman nota.

Paraguay, Argentina y Uruguay jugarán las Eliminatorias: GETTY

Solo el tiempo dirá qué ocurre pero lo cierto es que el calendario tampoco da muchas opciones. Si hablamos de un torneo donde entran varias selecciones, habría que encontrarle un espacio tanto en el verano del año 2027 como en alguna de las nuevas ventanas que FIFA abrirá tras el cambio del calendario del fútbol de naciones. Recordemos que ya se encuentra firmado que las próximas fechas FIFA no serán de 7 días sino de prácticamente 3 semanas.

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Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán las Eliminatorias

“Van a clasificar 3 cupos y medio. Nosotros 3 ya estamos clasificados (anfitrionas). Todos vamos a jugar las Eliminatorias. Nosotros ya estamos clasificados, pero vamos a jugar por una posición en un futuro torneo que se va a jugar contra los europeos”, confirmaba igualmente el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Queda descartado un sistema clasificatorio con grupos.

Las Eliminatorias sudamericanas mantendrán su formato de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo. Solamente se debe tener en cuenta que los combinados de Argentina, Paraguay y Uruguay están clasificados sin importar su posición en la tabla general. La última vez que una selección de Conmebol salió de su sistema de eliminación rumbo al certamen fue en Brasil 2014.

Datos claves

El dirigente Robert Harrison confirmó un proyecto conjunto entre Conmebol y la UEFA.

confirmó un proyecto conjunto entre Conmebol y la UEFA. Las confederaciones planean un campeonato basado en las posiciones de las Eliminatorias 2030.

basado en las posiciones de las Eliminatorias 2030. Las selecciones de Argentina, Uruguay y Paraguay ya se encuentran clasificadas al Mundial 2030.