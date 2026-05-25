Revelan el verdadero motivo por el cual Keny Arroyo no fue convocado con la Selección de Ecuador.

Una de las grandes ausencias de Ecuador para el Mundial 2026 es Keny Arroyo. El jugador de Cruzeiro no entró en la lista y aunque se habló de motivos de indisciplina, la realidad sería muy diferente. Desde Brasil confirmaron los motivos para no contar con Keny Arroyo.

De acuerdo a la información de Sportv, la no convocatoria de Keny Arroyo responde únicamente a una decisión del entrenador. El cuerpo técnico de Beccacece lo habría tenido en el radar y lo estaba “monitoreando”, sin embargo, no hubo ningún llamado.

Al igual que con otros jugadores como Omar Carabalí, Juan Riquelme Angulo, Leo Realpe, y otros, existe un acercamiento del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador, pero no una convocatoria. Este es el caso de Keny Arroyo y por eso no ha sido convocado.

Con esto también se descarta aquella hipótesis de indisciplina por parte del jugador y queda únicamente en una decisión del entrenador. Beccacece le dio oportunidades al comienzo de su ciclo, pero luego lo terminó descartando de a poco.

Keny Arroyo quedó fuera de la convocatoria de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Sportv también detalle que nunca existió una “notificación” de la FEF a Cruzeiro para convocar a Keny Arroyo. Por lo cual, ‘Cheché’ se queda fuera del Mundial 2026 y ahora tendrá que esperar para iniciar un nuevo ciclo de cara al Mundial 2030, pese a ser uno de los mejores de Cruzeiro en este año.

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Los números de Keny Arroyo en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Cruzeiro, Keny Arroyo ha jugado un total de 28 partidos. Marcando 4 goles y dando 3 asistencias. Sumando en este semestre más de 1.700 minutos. Siendo uno de los jugadores más regulares con el equipo brasileño.

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