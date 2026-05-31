OFICIAL: La Selección de Ecuador da su lista de convocados para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador tiene a sus convocados para el Mundial 2026, Sebastián Beccacece esperó hasta el último día.

Fin de la espera para la Selección de Ecuador, este domingo se conocieron los 26 elegidos por Sebastián Beccacece para la disputa del Mundial 2026. La ‘Tri’ llevará a todos sus cracks y también habrá sorpresas por los que van y algunos que se quedaron fuera.

La delegación está liderada por jugadores como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y los recientes finalistas de la Champions, William Pacho y Piero Hincapié. Muchos ya están en Estados Unidos y se quedarán de largo hasta el inicio del Mundial.

Esta será la quinta participación de Ecuador tras haber jugado las ediciones 2002, 2006, 2014 y 2022. En la ‘Tri’ hay optimismo de que este sea el mejor Mundial de nuestra historia.

De los nombres que pueden ser considerados como sorpresas se encuentran el joven volante Denil Castillo, Jeremy Arevalo en la delantera y Yaimar Medina como alternativa en el lateral.

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

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La lista de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

Arqueros

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Defensas

Jackson Porozo

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Félix Torres

Piero Hincapié

Pervis Estupiñán

Angelo Preciado

Yaimar Medina

Volantes

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Denil Castillo

Alan Franco

Jordy Alcívar

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Anthony Valencia

Kendry Páez

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Delanteros

Jordy Caicedo

Enner Valencia

Jeremy Arévalo

Kevin Rodríguez

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

En resumen

Sebastián Beccacece definió a los 26 jugadores de Ecuador para el Mundial 2026 .

definió a los jugadores de para el . Ecuador jugará su quinta Copa del Mundo tras 2002, 2006, 2014 y 2022 .

jugará su quinta Copa del Mundo tras . Denil Castillo, Jeremy Arevalo y Yaimar Medina son las sorpresas de la convocatoria.