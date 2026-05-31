OFICIAL: La Selección de Ecuador da su lista de convocados para el Mundial 2026

Fin de la espera para la Selección de Ecuador, este domingo se conocieron los 26 elegidos por Sebastián Beccacece para la disputa del Mundial 2026. La ‘Tri’ llevará a todos sus cracks y también habrá sorpresas por los que van y algunos que se quedaron fuera.
La delegación está liderada por jugadores como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y los recientes finalistas de la Champions, William Pacho y Piero Hincapié. Muchos ya están en Estados Unidos y se quedarán de largo hasta el inicio del Mundial.
Esta será la quinta participación de Ecuador tras haber jugado las ediciones 2002, 2006, 2014 y 2022. En la ‘Tri’ hay optimismo de que este sea el mejor Mundial de nuestra historia.
De los nombres que pueden ser considerados como sorpresas se encuentran el joven volante Denil Castillo, Jeremy Arevalo en la delantera y Yaimar Medina como alternativa en el lateral.
Nosotros vamos en serio.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026
Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.
Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl
Sorpresa: Revelan el jugador de la Selección de Ecuador que fue vetado de las convocatorias
La lista de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026
Arqueros
- Hernán Galíndez
- Gonzalo Valle
- Moisés Ramírez
Defensas
- Jackson Porozo
- Joel Ordóñez
- Willian Pacho
- Félix Torres
- Piero Hincapié
- Pervis Estupiñán
- Angelo Preciado
- Yaimar Medina
Volantes
- Pedro Vite
- Moisés Caicedo
- Denil Castillo
- Alan Franco
- Jordy Alcívar
- Nilson Angulo
- Gonzalo Plata
- John Yeboah
- Alan Minda
- Anthony Valencia
- Kendry Páez
Delanteros
- Jordy Caicedo
- Enner Valencia
- Jeremy Arévalo
- Kevin Rodríguez
El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026
La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).
En resumen
- Sebastián Beccacece definió a los 26 jugadores de Ecuador para el Mundial 2026.
- Ecuador jugará su quinta Copa del Mundo tras 2002, 2006, 2014 y 2022.
- Denil Castillo, Jeremy Arevalo y Yaimar Medina son las sorpresas de la convocatoria.