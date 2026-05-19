PANINI sacaría la lámina de Neymar: Cómo conseguirla para el Álbum del Mundial 2026

Conoce si PANINI sacará la esperada lámina de Neymar y descubre el paso a paso exacto sobre cómo conseguirla para tu Álbum del Mundial 2026.

“Ahora viene lo bonito”, anunció el entrenador Carlo Ancelotti antes de empezar a dar los nombres de los delanteros que Brasil convocó para el Mundial 2026. Ahí apareció el nombre de Neymar y una de las preguntas que surgió fue: ¿PANINI sacará la lámina de ‘Ney’ para el Álbum de la Copa del Mundo 2026?

Neymar empezó una carrera contrarreloj para ganarse un cupo al Mundial luego de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda el 17 de octubre de 2023 durante la derrota 2-0 ante Uruguay. El esfuerzo dio sus frutos y todo a punta a que también dirá presente en el Álbum PANINI del Mundial 2026.

PANINI no incluyó a Neymar entre los 18 jugadores brasileños que están el Álbum del Mundial 2026. Sin embargo, hay buenas noticias porque, así como pasó en la Copa del Mundo Qatar 2022 cuando Ousmane Dembélé no aparecía en el álbum e hizo parte de las 80 láminas que se agregaron, habría una actualización para que salga la lámina de ‘Ney’.

Así se consigue la lámina de Neymar para el Álbum del Mundial 2026

Neymar y Federico Valverde en las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Este es el paso a paso para conseguir la lámina de Neymar para el Álbum del Mundial 2026:

Esperar el anuncio oficial de PANINI sobre el ‘Update Set‘ (Set de Actualización) que, normalmente, se hace un par de semanas después del inicio de la Copa del Mundo. Buscar el ‘Update Set’ cerrado. Esto quiere decir no comprar sobres regulares buscando las actualizaciones. Se debe buscar una caja o blíster específico que dice ‘Update Set’ o ‘Set de Actualización’. Si se compra esta caja, vienen todas las láminas de actualización garantizadas. No habrá repetidas ni al azar. Comprar en canales oficiales y autorizados. Una vez se haga el anuncio de las láminas actualizadas, en la que vendría la de Neymar, hay tres formas de poder comprarlas.

¿Dónde comprar la lámina de Neymar para el Álbum PANINI del Mundial 2026?

Con el objetivo de tener la garantía que se va a comprar las láminas actualizadas, se deben comprar en la tienda online de PANINI, donde a veces habilitan una preventa online, en almacenes de cadena o librerías y en distribuidores oficiales. Solo queda esperar que Neymar no tarde en llegar de manera oficial al Álbum de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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