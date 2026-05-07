Así se pegan las láminas del Álbum PANINI del Mundial 2026 para que no se dañen

Conoce la técnica experta y el paso a paso sobre cómo se pegan las láminas del Álbum PANINI del Mundial 2026 para que no se dañen ni queden mal.

En el ambiente del mundo del fútbol ya se empieza a sentir ese aroma de que la próxima Copa del Mundo de la FIFA está cada vez más cerca, así que, para amenizar la previa, llegó lo que todos estaban esperando: la forma en la que se pegan las láminas del Álbum PANINI del Mundial 2026 para que no se dañen.

Cada cuatro años se renueva la ilusión por cumplir una tradición que todo hincha del fútbol disfrutó alguna vez. Y en esta ocasión no es igual a las otras, porque será el primer Mundial con 48 selecciones. Eso quiere decir que es más difícil llenar el Álbum PANINI del Mundial 2026.

Tal es la complejidad para llenar el Álbum PANINI del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que Jaime Silva, historiador y coleccionista, publicó en X que llenar el álbum sin intercambiar láminas costaría entre $2.600.000 y $3.200.000 pesos colombianos, sin contar el valor de las monas (láminas) que se comprarían por fuera de las cajas compradas. Así que para hacer la vida más fácil, llegó el video que todos los hinchas del fútbol estaban necesitando.

Video: Así se pegan las láminas del Álbum PANINI del Mundial 2026

Así es el Álbum PANINI del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿A quién no se le dañó una lámina pegándola en el álbum? Quien es libre de pecado que tire la primera piedra. O algo casi igual de doloroso, salirse del margen de la mona o pegarla en dónde no era. Para todos esos casos llegó el video perfecto. Las láminas del álbum PANINI del Mundial 2026 no se van a dañar si se pegan de la siguiente manera:

⚠️ LA técnica DEFINITIVA para pegar láminas:pic.twitter.com/7pUc8pJFhU — Samuel Vargas (@SVargasOK) May 7, 2026

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100 por ciento confirmado: PANINI dejará de hacer el álbum del Mundial

La marca ‘Topps’ de tarjetas coleccionables anunció que será el nuevo encargado del Álbum del Mundial con el siguiente mensaje en X: “Urgente: FIFA, Fanatics y Topps han firmado un acuerdo exclusivo a largo plazo para coleccionables que abarca tarjetas de intercambio, pegatinas y juegos de cartas de intercambio. La asociación comienza oficialmente en 2031 e incluirá tanto coleccionables físicos como digitales… ¡y SÍ, habrá tarjetas de Debut del Mundial con parches! No podemos esperar a mostrarte qué más tenemos preparado”.

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