En medio de toda la polémica: Al Nassr tomaría esta decisión con Jhon Durán

Jhon Durán quiere jugar el Mundial con la Selección Colombia y ahora se confirma que Al Nassr buscaría venderlo para 2026.

Jhon Durán buscará un lugar en la lista de 26 de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Sin embargo, otra cosa muy diferente es su carrera a nivel clubes, la cual cada vez se ve más complicada. Ahora confirman la nueva decisión de Al Nassr con el colombiano.

Durán deberá volver a Al Nassr cuando el Mundial 2026 termine, puesto que, tiene un largo contrato aún por cumplir en Arabia Saudita. No obstante, el delantero colombiano está lejos de quedarse en ese destino, y lo más probable es que salga.

De acuerdo a la revelación de Julián Capera, Jhon Durán quiere buscarse un nuevo equipo en Europa post Mundial 2026. Esta decisión también es algo que gusta a Al Nassr, por lo cual, lo más probable es que el jugador salga de Arabia finalmente.

La carrera a nivel clubes de Jhon Durán no deja de recibir cuestionamientos y es que todo lo que venía haciendo bien en Aston Villa, el delantero lo acabó deshaciendo con sus últimas decisiones: irse a Arabia, pasar por Turquía y hace poco estar jugando en Rusia.

Jhon Durán no seguiría en Al Nassr después del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El destino de Durán sigue siendo incierto, recién se reveló que el Galatasaray decidió no ficharlo al considerar que el jugador “rompe camerinos”. Por lo cual, Durán ya ha quedado “etiquetado” en Turquía y no volvería un grande ahí tras su paso por Fenerbahce.

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Los números de Durán en Al Nassr

Jhon Durán fichó de manera polémica en el Al Nassr y desde entonces los resultados no han dejado de ser cuestionados. En su poco tiempo vistiendo los colores de Al Nassr, Durán marcó 12 goles en un total de 18 partidos entre todas las competencias.

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