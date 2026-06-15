Partidos de mañana en el Mundial 2026, martes 16 de junio: horario y dónde ver EN VIVO

El Mundial 2026 tiene un programa muy especial para el 16 de junio, con cuatro choques que marcarán el inicio de dos grupos: I y J. Y el gran condimento es que el último campeón, Argentina, y el subcampeón, Francia, integran esas zonas.
El combinado francés abrirá la jornada ante Senegal en Nueva Jersey, mientras Irak y Noruega buscarán tener un buen debut. Luego será el turno de los argentinos frente a Argelia, en Kansas City. El cierre lo protagonizarán Jordania y Austria, que completan el grupo de los campeones del mundo.
Partidos del martes 16 de junio: horario y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Francia vs. Senegal (Grupo I)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 12:00 (PT) / 14:00 (CT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Irak vs. Noruega (Grupo I)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 17:00 (CT) / 18:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Argentina vs. Argelia (Grupo J)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Argentina: 22:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, TV Pública
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (CT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Austria vs. Jordania (Grupo J)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 01:00 horas (miércoles 17 de junio) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 00:00 horas (miércoles 17 de junio) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 22:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 23:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 06:00 horas (miércoles 17 de junio) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 21:00 (PT) / 23:00 (CT) / 00:00 (ET) | FS1, FOX, Peacock
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