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Mundial 2026

¿Hay alargue y penales en la final del Mundial 2026 en caso de empate?

Esto pasará en la final del Mundial 2026 en caso de empate entre la Selección de España y Argentina.

Si hay empate: ¿el campeón se define por penales?
© GettyImages/ Edit BVSi hay empate: ¿el campeón se define por penales?

Este domingo 19 de julio se define el campeón del mundo entre la Selección de España y la Selección de Argentina. Los dos equipos llegan como los mejores del torneo y muy igualados en fuerza. Por lo cual, es probable que el partido termine en empate.

¿Hay alargue y penales en la final del Mundial 2026?

En caso de que haya empate en los 90 minutos entre ambos equipos; la final se irá al alargue y se jugarán 30 minutos más, divididos en dos tiempos de 15 minutos.

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Si el empate persiste en los 120 minutos, el ganador se tendrá que definir desde el punto penal, tal y como pasó en el Mundial 2022, donde Argentina con el ‘Dibu’ Martínez venció a Argentina. La FIFA no ha realizado cambios en este aspecto.

Argentina ganó en penales en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Argentina ganó en penales en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿Cuántos Mundiales ganaron Argentina y España en penales?

Aunque son dos equipos con una importante historia en los Mundiales, la realidad es que solo Argentina pudo ser campeón del mundo en esta instancia y fue en 2022 contra Francia. España solo ganó el Mundial 2010 y fue con un agónico gol de Iniesta en el suplementario.

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El ranking de ganadores de la Copa del Mundo

La FIFA confirmó que así está el ranking de los ganadores antes de la final del Mundial 2026:

  • Brasil (5 títulos)
  • Alemania (4 títulos)
  • Italia (4 títulos)
  • Argentina (3 títulos)
  • Francia (2 títulos)
  • Uruguay (2 títulos)
  • Inglaterra (1 título)
  • España (1 título)

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¿Cómo se define el campeón del mundo 2026?

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En síntesis:

  • La final del Mundial entre la Selección de España y Argentina se disputa el 19 de julio.
  • La FIFA mantiene los tiempos suplementarios y la definición por penales en caso de empate.
  • La Selección de Argentina registra tres títulos mundiales frente a un campeonato de España.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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