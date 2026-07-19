¿Hay alargue y penales en la final del Mundial 2026 en caso de empate?

Esto pasará en la final del Mundial 2026 en caso de empate entre la Selección de España y Argentina.

Este domingo 19 de julio se define el campeón del mundo entre la Selección de España y la Selección de Argentina. Los dos equipos llegan como los mejores del torneo y muy igualados en fuerza. Por lo cual, es probable que el partido termine en empate.

¿Hay alargue y penales en la final del Mundial 2026?

En caso de que haya empate en los 90 minutos entre ambos equipos; la final se irá al alargue y se jugarán 30 minutos más, divididos en dos tiempos de 15 minutos.

Si el empate persiste en los 120 minutos, el ganador se tendrá que definir desde el punto penal, tal y como pasó en el Mundial 2022, donde Argentina con el ‘Dibu’ Martínez venció a Argentina. La FIFA no ha realizado cambios en este aspecto.

Argentina ganó en penales en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿Cuántos Mundiales ganaron Argentina y España en penales?

Aunque son dos equipos con una importante historia en los Mundiales, la realidad es que solo Argentina pudo ser campeón del mundo en esta instancia y fue en 2022 contra Francia. España solo ganó el Mundial 2010 y fue con un agónico gol de Iniesta en el suplementario.

El ranking de ganadores de la Copa del Mundo

La FIFA confirmó que así está el ranking de los ganadores antes de la final del Mundial 2026:

Brasil (5 títulos)

Alemania (4 títulos)

Italia (4 títulos)

Argentina (3 títulos)

Francia (2 títulos)

Uruguay (2 títulos)

Inglaterra (1 título)

España (1 título)

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