Regla de los penales: ¿Cuánto se puede mover el arquero antes del remate?

Los guardametas del Mundial 2026 deberán estar atentos a la nueva modalidad que llega desde FIFA para no cometer infracciones. Todo cambió desde la actuación de Andrew Redmayne.

La Regla 14 del reglamento FIFA establece restricciones precisas sobre el movimiento del arquero durante la ejecución de un penal. A partir de cambios significativos implementados desde julio de 2022 y actualizados en la temporada 2023/24, el guardameta tiene limitaciones estrictas en cuanto a su posicionamiento y conducta ante el lanzador.

En este artículo analizamos qué dice exactamente el reglamento internacional sobre este tema.

Posición obligatoria del arquero en el penal

El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. Esta es la regla fundamental que rige la posición inicial del arquero. En el momento del remate, el guardameta deberá tener al menos parte de un pie en contacto directo con la línea de meta, sobre esta o por detrás de esta.

Fuente: Getty Images.

La aclaración sobre la posibilidad de tener un pie por detrás de la línea es importante, ya que no se le sancionará por tener un pie por detrás de la línea de meta en el momento en que se ejecute el lanzamiento., Esto marca una diferencia respecto a regulaciones anteriores, donde tal posición podía interpretarse como infracción.

Cambios reglamentarios desde 2022: La regla “Dibu Martínez”

El International Board (IFAB), la entidad de la FIFA que establece las variantes reglamentarias, dispuso los cambios que entraron en vigencia desde el sábado 1° de julio de 2022 en la Regla 14, que establece qué es lo que pueden hacer los arqueros durante la ejecución de un penal. El origen de estos cambios está directamente relacionado con el comportamiento de arqueros en competiciones internacionales.

La regla apuntaba principalmente a otro arquero: Andrew Redmayne, el guardameta de la selección de Australia, que realizaba todo tipo de movimientos y “bailes” sobre la línea. Estos comportamientos inspiraron a la IFAB a establecer normas más restrictivas sobre la conducta del portero.

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Prohibiciones y conducta permitida del arquero

El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería, Estos comportamientos están explícitamente prohibidos en el reglamento vigente.

Las acciones disciplinarias contra el arquero varían según su grado de infracción. Si la infracción del guardameta conllevara la repetición del tiro penal, se advertirá al guardameta si se trata de la primera infracción del partido y se le amonestará en caso de reincidencia.

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Libertad de movimiento del arquero: Cambios recientes

Este cambio busca una mayor libertad de movimiento a los guardametas, que ya no deben mantener la totalidad o parte de ambos pies en contacto con la línea de meta durante la ejecución de un penal, solo un pie. Además este puede estar en contacto con la línea o sobre ella.

Sin embargo, con esta mayor libertad viene una mayor responsabilidad. Pese a gozar de una mayor libertad, ahora se les exige que respeten la regla, y los miembros del equipo arbitral deben garantizar la repetición del lanzamiento si el portero se adelanta de que el balón esté en juego y consigue desviarlo.

Excepciones en las tandas de penales

Existe un trato especial en las tandas de penales, particularmente en competiciones que utilizan VAR. Cuando un portero comete una infracción que no tiene influencia en el lanzamiento y este no acaba en gol, ya no sería penalizado. Así, si el balón no entra porque se quede corto, se vaya fuera o impacte en postes o larguero y la ilegalidad del guardameta no ha tenido nada que ver con ello, el penalti no se repetirá.

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Solo hay una excepción y se trata de las tandas de penaltis. Ya en el pasado se aplicó esta excepcionalidad a toda competición que lo solicite donde se use el VAR, pero se aplica a la tanda de penaltis, no a los lanzamientos de penal efectuados durante el tiempo reglamentario.

Movimiento permitido según el reglamento actual

Resumiendo las normas en vigor, el guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería, El arquero puede desplazarse lateralmente siempre que mantenga al menos un pie en contacto con la línea de meta.

En síntesis, el movimiento del arquero antes del remate está permitido dentro de límites muy específicos: debe permanecer entre los postes, tener al menos un pie en la línea de meta en el momento del golpeo, y no realizar gestos que busquen distraer al lanzador. Estos cambios reflejan el compromiso de la FIFA por mantener la equidad competitiva en uno de los momentos más cruciales del fútbol moderno.

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