Cambio por conmoción cerebral en el Mundial: cómo funciona la regla

El protocolo de cambio por conmoción cerebral que habrá en el Mundial 2026 representa un avance significativo en la seguridad deportiva.

El Mundial 2026 marcará un hito histórico en la protección de la salud de los futbolistas. La FIFA implementará un protocolo específico que permite cambios adicionales por conmoción cerebral, una medida revolucionaria que prioriza el bienestar de los jugadores sin afectar la competitividad de los equipos. Esta regulación debutará oficialmente en la máxima competición internacional que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué es el cambio por conmoción cerebral?

El cambio por conmoción cerebral es una sustitución adicional permitida cuando un jugador es sospechoso de haber sufrido una conmoción o lesión grave en la cabeza, y esta modificación no cuenta hacia el límite estándar de cinco sustituciones permitidas durante un partido.El jugador que sufra una conmoción cerebral o se sospeche que la ha sufrido no podrá reincorporarse al partido ni participar en la tanda de penales y, siempre que sea posible, se le acompañará al vestuario o a un centro médico.

El objetivo principal del cambio por conmoción cerebral es priorizar la salud del futbolista sin perjudicar al equipo. Se trata de una medida que elimina el dilema que enfrentaban anteriormente los técnicos de tener que elegir entre proteger a un jugador potencialmente afectado o conservar una sustitución táctica.

Regulaciones específicas del protocolo en el Mundial 2026

En el Mundial 2026 se mantiene la posibilidad de una sustitución permanente adicional por conmoción cerebral, de acuerdo con la Regla 3.En un mismo partido, se permite que los equipos contendientes efectúen una única sustitución por conmoción cerebral, y se podrá efectuar independientemente del número de sustituciones realizadas hasta el momento en el que se produzca.

La sustitución por conmoción cerebral no entra en el cómputo de las oportunidades de sustitución normales; no obstante, si se efectuara una sustitución normal al mismo tiempo que una sustitución por conmoción cerebral, se descontará una oportunidad de sustitución. Esta aclaración es fundamental para entender cómo operará el sistema durante la competencia.

Beneficio para ambos equipos: La simetría competitiva

Cuando se haga uso de la sustitución por conmoción cerebral, el equipo contrario dispondrá automáticamente de la posibilidad de efectuar una sustitución más.Cuando se haga uso de una sustitución por conmoción cerebral, el equipo contrario dispondrá automáticamente de un sustituto adicional y recibirá una oportunidad de sustitución adicional, que solamente se podrá utilizar para una sustitución adicional, no para sustituciones normales.

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Este mecanismo garantiza que ningún equipo tenga ventaja táctica por el uso de esta regla especial. Si un equipo necesita hacer un cambio por conmoción cerebral, el rival recibe automáticamente una oportunidad de sustitución adicional para mantener el equilibrio competitivo durante la mayor competencia del fútbol mundial.

Alireza Beiranvand fue atendido por conmoción cerebral en el Irán vs. Inglaterra en Qatar 2022.

Proceso de activación: Evaluación médica y comunicación

Las sustituciones por conmoción cerebral se podrán efectuar inmediatamente después de que se produzca una conmoción cerebral o se sospeche de su existencia, tras el pertinente reconocimiento dentro o fuera del terreno de juego, o en cualquier otro momento en el que se produzca o se sospeche que existe una conmoción cerebral, incluso en el caso de que el jugador se haya sometido a un reconocimiento médico y se haya reincorporado al partido.

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Si el equipo decide llevar a cabo la sustitución por conmoción cerebral, se informará al árbitro principal o al cuarto árbitro.La FIFA recomienda usar el protocolo SCAT5 (Sport Concussion Assessment Tool, 5ª edición), una herramienta médica estandarizada que evalúa síntomas, memoria, equilibrio y función neurológica, y ayuda a los médicos a tomar decisiones clínicas fundamentadas y seguras en pocos minutos.

Protocolos posteriores: Cuidado integral del jugador

Durante las primeras 24 horas, la FIFA exige que el futbolista no quede solo y sea monitoreado para vigilar que los síntomas no empeoren.Entre las recomendaciones de la entidad deportiva se resaltan: No conducir ni consumir alcohol por las primeras 72 horas, y cumplir con las directrices de regreso a la actividad física establecidas después de una conmoción cerebral.

Ningún jugador al que se le diagnostique con una conmoción cerebral podrá realizar actividad física dentro de las siguientes 24-48 horas después de la lesión y deberá realizar reposo cognitivo durante al menos 24 horas. Este periodo de recuperación es esencial para evitar complicaciones neurológicas graves.

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Contexto en el reglamento ampliado del Mundial 2026

El protocolo estricto de sustitución adicional por conmoción cerebral será verificado por médicos independientes,, lo que asegura transparencia y rigor médico.Los jugadores que reciban asistencia dentro del campo deberán permanecer fuera durante un minuto tras la reanudación, salvo en casos de conmoción cerebral, golpes en la cabeza o lesiones de gravedad.

El cambio por conmoción cerebral forma parte de un paquete integral de reformas reglamentarias más amplias.La FIFA implementa modificaciones estructurales exhaustivas para regular la fase de grupos, optimizar el uso de la asistencia por video y reestructurar el sistema disciplinario del torneo. Estas transformaciones buscan mejorar tanto la experiencia del juego como la protección integral de los atletas.

Relevancia histórica de la medida

La FIFA ha confirmado que creará una campaña de alcance mundial para sensibilizar acerca de los síntomas de las conmociones cerebrales y cómo tratarlos. Esta iniciativa complementa la regulación técnica y demuestra el compromiso del organismo rector con la salud cerebral a nivel global.

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El protocolo de cambio por conmoción cerebral representa un avance significativo en la seguridad deportiva.La Premier League, LaLiga, la Bundesliga y competiciones FIFA han adoptado este protocolo desde 2021,, pero el Mundial 2026 será el escenario donde mayor visibilidad y supervisión internacional recibirá esta medida fundamental para la protección de los futbolistas profesionales en la competencia más importante del deporte rey.