¿Se puede anular un gol a instancias del VAR si el partido ya se había reanudado?

Hubo cambios en la implementación del videoarbitraje para el Mundial 2026 y ante las dudas sobre qué se modifica y que no.

Una de las dudas más frecuentes en el fútbol moderno gira en torno a la capacidad del VAR para revisar decisiones una vez que el juego ha vuelto a comenzar después de un gol. La respuesta, según el reglamento oficial de la IFAB (International Football Association Board), es clara y categórica: no se puede anular un gol una vez que el partido se ha reanudado. Esta regla establece un límite temporal fundamental en las competencias del videoarbitraje y se mantiene para el Mundial 2026.

La restricción fundamental del VAR tras la reanudación

El VAR solo puede intervenir hasta antes de que la pelota vuelva a estar en juego; una vez reanudado, toda acción posterior es definitiva, aunque la decisión original haya sido errónea., Este principio está establecido en el Protocolo VAR de la IFAB y representa una de las limitaciones más importantes del sistema de videoarbitraje.

Si el juego se reanudara después de ser detenido, el árbitro no podrá llevar a cabo una revisión salvo en casos de confusión de identidad o ante una posible infracción sancionable con expulsión por conducta violenta, escupir, morder o actuar de forma extremadamente ofensiva, insultante, o humillante., Las excepciones son muy limitadas y específicas, sin incluir la anulación de goles.

Cuándo el VAR puede revisar un gol correctamente

En el caso de un gol, el VAR revisa automáticamente cada anotación para comprobar si hubo fuera de juego en la jugada, si existió una falta en el inicio o desarrollo de la acción que llevó al gol, si el balón salió del campo de juego antes de la conversión y si hubo una mano en ataque, incluso accidental, que facilitó el tanto., Sin embargo, todos estos chequeos deben completarse antes de que el árbitro reanude el juego.

Cuando el VAR detecta una posible irregularidad, comunica al árbitro principal, quien tiene la decisión final tras revisar las imágenes en el monitor al borde del campo o aceptar la recomendación de la sala VAR., Este procedimiento debe ejecutarse en la ventana temporal que existe entre la anotación del gol y la reanudación del partido.

El caso de Bolivia: una violación reglamentaria histórica

Un caso que ejemplifica claramente esta restricción ocurrió en noviembre de 2025 en Bolivia, durante un partido entre Aurora y Jorge Wilstermann por la Copa Paceña.El delantero Martín Barrón marcó un gol en clara posición adelantada, situación que fue sancionada correctamente tanto por el árbitro como por su asistente.

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El punto crítico se produjo segundos después, cuando el árbitro decidió detener nuevamente el partido y anular el gol ya convalidado, retrotrayendo la acción al fuera de juego inicial. Esta medida, aunque pretendió corregir un fallo de interpretación, viola de manera expresa la Regla 10 y la Regla 11, en relación con la Regla 8 y el Protocolo VAR de la IFAB., El árbitro Bruno Vera cometió una infracción reglamentaria grave al intentar corregir una decisión después de haber reanudado el juego.

Limitaciones del VAR según el reglamento oficial

Las Reglas de Juego no permiten la modificación de decisiones de reanudación (saques de esquina, saques de banda, etc.) una vez que el juego se ha reanudado, por lo que no se pueden revisar., Este principio se extiende también a la anulación de goles, que no puede efectuarse después de que el partido haya continuado.

Si, después de que se marque un gol y se haya reanudado el juego, los árbitros constataran que había una persona no autorizada en el terreno de juego cuando se marcó el gol, este no se podrá anular., Incluso en situaciones donde había interferencia de personas no autorizadas en el campo, la regulación es inequívoca: no hay marcha atrás una vez reanudado el partido.

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El VAR se utilizó en todas las Eliminatorias Mundialistas.

Nuevas extensiones del VAR para 2026: límites continúan vigentes

Aunque la IFAB ha ampliado las competencias del VAR para el Mundial 2026 en aspectos como la revisión de segundas tarjetas amarillas y saques de esquina incorrectos,se permitirá intervenir en expulsiones derivadas de una segunda amarilla claramente incorrecta, en errores de identidad y en concesiones manifiestamente erróneas de un saque de esquina, siempre sin afectar la continuidad del juego.La restricción temporal de no revisar después de la reanudación se mantiene en vigor.

La reglamentación internacional es taxativa:una vez que el juego se ha reanudado, no se puede volver atrás para revisar o modificar una decisión previa, incluso si se confirma que fue un error claro y obvio.

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Esta norma protege la seguridad jurídica del partido y evita la continua revisión de decisiones, garantizando que los encuentros avancen sin interrupciones posteriores derivadas de reexaminaciones de goles ya convalidados.

En conclusión, el VAR no puede anular un gol después de que el partido se haya reanudado, independientemente de si se detecta un error en la decisión original. La ventana temporal para revisar un gol existe exclusivamente entre su anotación y antes de que el árbitro reinicie el juego con el saque correspondiente.

En resumen

La IFAB prohíbe al VAR anular un gol una vez reanudado el partido.

prohíbe al VAR anular un gol una vez reanudado el partido. Martín Barrón anotó el gol anulado ilegalmente tras reanudarse el juego en Bolivia.

anotó el gol anulado ilegalmente tras reanudarse el juego en Bolivia. Mundial 2026 mantendrá la restricción temporal del VAR pese a ampliar sus funciones.