Partidos y horarios Grupo C Mundial 2026: calendario completo, sedes y cómo verlo

El calendario oficial de la Copa del Mundo 2026 ya está definido y en Bolavip te presentamos todos los detalles del Grupo C, uno de los más atractivos del torneo. Brasil, Marruecos, Haití y Escocia protagonizarán seis partidos que podrían definir candidatos al título y sorpresas históricas en la primera edición del mundial con 48 selecciones.

Resumen rápido: partidos y horarios clave del Grupo C

Para los aficionados que buscan la información directa, aquí presentamos el fixture completo del Grupo C con todos los horarios en hora del centro de México (MEX). Esta fase de grupos se desarrollará entre el 13 y el 24 de junio de 2026 en distintas ciudades de Estados Unidos.

Fecha Partido Hora (MEX) Sede Sábado 13 de junio Brasil vs. Marruecos 16:00 Nueva York Nueva Jersey Sábado 13 de junio Haití vs. Escocia 19:00 Boston Viernes 19 de junio Escocia vs. Marruecos 16:00 Boston Viernes 19 de junio Brasil vs. Haití 19:00 Philadelphia Miércoles 24 de junio Marruecos vs. Haití 16:00 Atlanta Miércoles 24 de junio Brasil vs. Escocia 16:00 Miami

Nota sobre horarios: Los tiempos indicados corresponden a la hora del centro de México. Para Chile, suma 2 horas; para Argentina, suma 3 horas; para Colombia, resta 1 hora.

Cómo queda conformado el Grupo C del Mundial 2026

Tras el sorteo celebrado en Washington, D.C., el Grupo C quedó integrado por cuatro selecciones con historias muy diferentes en la historia del torneo. Esta edición del mundial marcará un hito al ser la primera organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con un formato ampliado a 12 grupos de 4 equipos cada uno.

Brasil ocupa la posición de cabeza de serie en este grupo, una noticia que no sorprende considerando su condición de única selección presente en todas las ediciones del mundial desde 1930. Los cinco títulos mundiales de la Canarinha los posicionan como máximos favoritos del grupo.

Marruecos llega como la gran potencia africana emergente. Su histórica actuación en Qatar 2022, donde se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar semifinales, los coloca como el rival más peligroso para Brasil en la lucha por el primer lugar.

Las selecciones que completan el cuadro son:

Haití : Regresa a un mundial por segunda vez en su historia, 52 años después de su única participación en Alemania 1974

: Regresa a un mundial por segunda vez en su historia, 52 años después de su única participación en Alemania 1974 Escocia: Novena participación mundialista, buscando superar la fase de grupos por primera vez desde 1990

Calendario completo del Grupo C: fechas, horarios y sedes

El fixture oficial confirmado por FIFA distribuye los seis partidos del Grupo C en tres jornadas, todas disputadas en territorio de Estados Unidos. A continuación, el desglose completo del calendario de partidos con toda la información necesaria para los aficionados.

Jornada 1 — Sábado 13 de junio de 2026

La primera fecha del grupo promete fuegos artificiales con el choque entre los dos principales candidatos a la clasificación.

Partido Hora (MEX) Estadio Ciudad Brasil vs. Marruecos 16:00 MetLife Stadium East Rutherford, Nueva Jersey Haití vs. Escocia 19:00 Gillette Stadium Boston

El MetLife Stadium de York Nueva Jersey tiene capacidad para 82,500 espectadores y será escenario del duelo más esperado del grupo. Tres horas después, Haití y Escocia medirán fuerzas en Boston en lo que podría ser un duelo directo por el segundo cupo de clasificación.

Jornada 2 — Viernes 19 de junio de 2026

La segunda fecha trae cruces que pueden definir posiciones en la tabla antes del cierre del grupo.

Partido Hora (MEX) Estadio Ciudad Escocia vs. Marruecos 16:00 Gillette Stadium Boston Brasil vs. Haití 19:00 Lincoln Financial Field Philadelphia

El estadio de Philadelphia, con capacidad para 69,796 espectadores, recibirá el choque entre la potencia sudamericana y la sorpresa caribeña. Este partido 73 del torneo podría definir la clasificación anticipada de Brasil.

Jornada 3 — Miércoles 24 de junio de 2026

La última jornada se disputa con partidos simultáneos para garantizar la equidad deportiva, tal como establecen los procedimientos de FIFA.

Partido Hora (MEX) Estadio Ciudad Marruecos vs. Haití 16:00 Mercedes-Benz Stadium Atlanta Brasil vs. Escocia 16:00 Hard Rock Stadium Miami

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ofrece 71,000 asientos y un techo retráctil que mitiga las condiciones climáticas de junio. Mientras tanto, el Hard Rock Stadium de Miami (65,326 localidades) cerrará la participación del grupo con un Brasil vs. Escocia que definirá posiciones finales.

Así llegan Brasil, Marruecos, Haití y Escocia al Grupo C

Más allá del calendario, entender el contexto deportivo de cada selección es fundamental para los aficionados interesados en apuestas, predicciones y análisis previo de cada encuentro. Aquí presentamos el panorama completo de los cuatro protagonistas del Grupo C.

Brasil: el gigante obligado a brillar

La Canarinha ostenta números que ninguna otra selección puede igualar: cinco títulos mundiales y participación en las 22 ediciones del torneo. Con 114 goles anotados en la historia de los mundiales, Brasil llega como favorito indiscutible.

Sin embargo, el quinto lugar en Qatar 2022 dejó heridas abiertas. La eliminación por penales contra Croacia expuso vulnerabilidades que el cuerpo técnico deberá corregir. Figuras como Vinícius Jr. cargarán la responsabilidad de devolver a Brasil a la élite mundial.

Marruecos: la amenaza africana consolidada

Los Leones del Atlas escribieron una de las páginas más memorables de la historia del fútbol africano en 2022. Su sistema táctico compacto bajo la dirección de Walid Regragui, sumado a la calidad de jugadores como Achraf Hakimi y Sofyan Amrabat, los convierte en un rival temible.

Marruecos buscará repetir el gran Mundial que realizó en 2022. (GETTY IMAGES)

El partido 74 del mundial enfrentará a Marruecos contra Haití en la tercera jornada, un duelo donde los africanos no pueden permitirse errores si aspiran al segundo lugar del grupo.

Haití: el regreso histórico del Caribe

La clasificación de Haití representa una de las historias más emotivas de este mundial. Su entrada a través de los playoffs intercontinentales marca su segunda participación mundialista, más de cinco décadas después de su debut en 1974.

Con un ranking FIFA cercano al puesto 90, las estadísticas no favorecen al conjunto caribeño. Sin embargo, su velocidad en transiciones rápidas podría generar problemas a rivales más establecidos. El partido 77 contra Escocia en la primera jornada será crucial para sus aspiraciones.

Escocia: 28 años de espera terminan

El Tartan Army regresa a la Copa del Mundo con el claro objetivo de superar la fase de grupos por primera vez desde 1990. La selección escocesa confía en la tenacidad de jugadores como Scott McTominay para competir en un grupo exigente.

Históricamente, Escocia ha participado en 11 mundiales, pero nunca ha logrado avanzar más allá de la primera ronda en los últimos 34 años. El partido 78 contra Brasil en Miami representa su último obstáculo del grupo.

Escocia no quiere dejar pasar la oportunidad de haber vuelto a una Copa del Mundo. (GETTY IMAGES)

Lo que se juega en cada jornada del Grupo C

El formato del Mundial 2026 permite que avancen los dos primeros de cada grupo más los mejores terceros, lo que significa que cada gol y cada diferencia de tantos pueden resultar determinantes. Analicemos la importancia de cada fecha.

Primera jornada: definiendo candidatos

Brasil vs. Marruecos perfila al posible líder del grupo desde el debut. Un triunfo de cualquiera de los dos podría encaminar su clasificación y dejar al perdedor en posición comprometida.

Haití vs. Escocia es el partido 80 del torneo y representa un duelo directo por mantenerse vivo en la competencia. El perdedor enfrentará una cuesta arriba casi imposible de remontar.

Segunda jornada: jugadas decisivas

Escocia vs. Marruecos puede definir quién acompaña a Brasil como segundo clasificado, asumiendo que la Canarinha cumple con su condición de favorito.

Brasil vs. Haití (partido 97) podría sellar la clasificación anticipada de los brasileños o mantener con vida las ilusiones caribeñas de cara a la última fecha.

Tercera jornada: todo o nada

Marruecos vs. Haití (partido 98) se perfila como encuentro decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones. Un empate podría no servir a ninguno dependiendo de los resultados previos.

Brasil vs. Escocia (partido 99) cerrará la participación del grupo. En conformidad con el reglamento FIFA, ambos partidos de la jornada final arrancan simultáneamente para evitar cálculos previos.

Los partidos 101, 103 y 104 corresponden a otras llaves del torneo, mientras que la fase eliminatoria comenzará tras concluir todos los grupos, incluyendo el grupo B, grupo D, grupo F, grupo G, grupo H, grupo I, grupo K y grupo L.

Dónde ver los partidos del Grupo C y seguimiento con Bolavip

Además del fixture oficial, todo aficionado necesita saber dónde y cómo seguir los encuentros. Los derechos de TV y streaming para el Mundial 2026 variarán según cada país de América Latina, por lo que recomendamos revisar la oferta de canales deportivos y plataformas oficiales en tu región.

Las transmisiones estarán disponibles a través de TV abierta, cable y servicios OTT dependiendo de tu ubicación. Ciudades como Ciudad de México, Los Ángeles, San Francisco y Kansas City también serán sedes de otros grupos del torneo.

Cobertura completa en Bolavip

En nuestro portal web encontrarás todo lo que necesitas para vivir el Mundial 2026:

Minuto a minuto de todos los partidos del Grupo C

de todos los partidos del Grupo C Previas con análisis, datos estadísticos y probables alineaciones

con análisis, datos estadísticos y probables alineaciones Crónicas postpartido con resultados actualizados

con resultados actualizados Tablas de posiciones en tiempo real

en tiempo real Noticias de última hora sobre las obras de preparación de los equipos

Ya sea que sigas a Brasil, Marruecos, Haití o Escocia, nuestras técnicas de cobertura garantizan información verificada y oportuna. A diferencia de otras webs, priorizamos la extracción de datos oficiales y la minería de información confiable para nuestros lectores.

Este artículo forma parte de nuestra lista completa de guías del Mundial 2026. La utilización de esta información está previsto para uso personal de los aficionados. La reproducción de textos y prestaciones queda sujeta a los derechos establecidos. Para más información sobre Macedonia del Norte y otras selecciones de España, consulta nuestras secciones especializadas.

¿Listo para el Mundial 2026? Marca estos partidos en tu calendario y síguenos en redes sociales para no perderte ningún detalle de esta edición histórica. En Bolavip, como hicimos en Qatar 2022, estaremos contigo desde el primer partido hasta la final en todo el torneo.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

México

ViX (Televisa) : transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.

: transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026. TV abierta: TV Azteca y Televisa emitirán 32 partidos cada una por sus señales.

Brasil

CazéTV (YouTube) : posee los derechos completos y transmitirá los 104 partidos.

: posee los derechos completos y transmitirá los 104 partidos. TV abierta : Globo emitirá 54 encuentros, también disponibles en Globoplay y SporTV.

: Globo emitirá 54 encuentros, también disponibles en Globoplay y SporTV. SBT + N Sports: transmitirán 32 partidos, disponibles además en Claro TV, Vivo y Sky.

Colombia

DirecTV / DGO : transmisión en vivo de los 104 partidos.

: transmisión en vivo de los 104 partidos. TV abierta: Win Sports, Caracol TV y RCN emitirán encuentros seleccionados.

Ecuador

DirecTV / DGO : transmisión completa del Mundial.

: transmisión completa del Mundial. TV abierta: Teleamazonas emitirá algunos partidos.

Chile

DirecTV / DGO : transmisión de todos los partidos.

: transmisión de todos los partidos. TV abierta: Chilevisión emitirá encuentros (cantidad a confirmar).

Argentina

DirecTV / DGO : transmisión completa del Mundial 2026.

: transmisión completa del Mundial 2026. TV Pública : emitirá los partidos de la Selección Argentina.

: emitirá los partidos de la Selección Argentina. Otras señales: Telefé y TyC Sports transmitirán algunos encuentros.

Uruguay

DirecTV / DGO : transmisión total de los 104 partidos.

: transmisión total de los 104 partidos. TV abierta: Canal 5 emitirá 32 partidos en exclusiva, incluidos los de la selección, también por Antel TV.

Perú