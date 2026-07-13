“Pedazo de tronco”: Gary Neville menospreció a los defensas de Argentina y recibió una drástica respuesta

Gary Neville cuestionó el nivel de los defensores de Argentina y apareció Néstor Gorosito para responderle de forma muy enfática. A continuación, veamos los detalles.

Las semifinales del Mundial 2026 empiezan a jugarse fuera de la cancha y ahora fue el turno del duelo entre Inglaterra vs. Argentina. Como bien sabemos, esta rivalidad viene de mucho años en el aspecto futbolístico y bélico, lo cual sin duda alguna genera distintas reacciones. En esta ocasión fue el turno de Gary Neville, histórico del equipo británico, quien ninguneó a los defensores albicelestes.

“Tienen a Cristian Romero y Lisandro Martínez que entre los dos regalan un gol por partido. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son extraordinarios y, al instante, pasan de lo sublime al ridículo”; reveló Gary Neville durante una de las últimas ediciones del podcast ‘The Overlaps‘ en referencia al nivel de los defensas centrales titulares de Argentina.

🚨🗣️ Gary Neville: "I do NOT see any way we won't score at least 2 goals against Argentina. I call them the best-worst central defensive duo in the world."



"They go from THE SUBLIME TO THE RIDICULOUS…. You've got Cristian Romero and Lisandro Martínez who seem to give away a… pic.twitter.com/pbMUod1F80 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 13, 2026

Luego de estas picante declaraciones, apareció Néstor Gorosito para responder con todo y drásticamente fue tendencia a nivel internacional. “Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer es sacar un lateral, pedazo de tronco. Los defensores argentinos son cracks, impresionantes. Pedazo de tronco, lo único que sabía es sacar un lateral, no sabía jugar con los pies”; dijo en ‘ESPN Mundial‘.

"POLLO, DIGANLE A ESTE GARY NEVILLE QUE LO ÚNICO QUE SABÍA HACER ERA LATERALES… NO SABÍA QUE SE JUGABA CON EL PIE"



🤣 La respuesta de PIPO GOROSITO al histórico defensor inglés, quien afirmó que Licha y Cuti son la "mejor/peor pareja de centrales del mundo"



⚡ #ESPNMundial

📺… pic.twitter.com/L0zuTmLlEa — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2026

En Inglaterra se sienten muy confiados para enfrentar a Argentina por las semifinales del Mundial 2026

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A horas del cruce por semifinales entre Inglaterra vs. Argentina, el cual por cierto se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), distintos personajes y exjugadores británicos se han mostrado muy a favor de su selección para derrotar a los albicelestes. Es más, algunos creen que no les generan temor y hasta se animaron a dejarle un mensaje a Lionel Messi.

Así como mencionamos el caso de Gary Neville, también fue Ian Wright quien reveló que Argentina no ocasiona miedo como sí lo haría Francia o España al estar en la otra llave de las semifinales del Mundial 2026. Quien tampoco tuvo reparo en mostrarse muy favorito fue Joe Cole al asegurar que Inglaterra se encargará de mandar a dormir a Lionel Messi en una clara señal de frenarlo.

"Hay que mandarlo a dormir (a Messi). Iremos a la final del Mundial. Les vamos a ganar".



🔥 Joe Cole, ex volante del Chelsea, picanteó la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra. pic.twitter.com/xAXv0EtYKk — MDZ Mendoza (@mdz_radio) July 13, 2026

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