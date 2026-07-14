Rayan Cherki señaló al responsable de la eliminación de Francia: “Dábamos miedo…”

Cherki no dudó y señaló al culpable de que la Selección de Francia fuera eliminada en el Mundial 2026. A todos sorprendió su dura crítica.

La figura de Francia sorprendió a todos con sus declaraciones después de que su país fuera eliminado en las semifinales del Mundial 2026. El jugador de Manchester City no dudó y señaló a todo el equipo francés como el responsable de esta eliminación.

Rayan Cherki atendió a los medios de comunicación post eliminación ante España, pero el jugador se mostró muy crítico. Aunque reconoció que el árbitro no estuvo a la altura del encuentro, el futbolista señaló a toda la Selección de Francia como los culpables de esta eliminación.

“Es una decepción inmensa. Hoy perdimos contra nosotros mismos. No perdimos contra el árbitro. No perdimos contra España. Todos saben que dábamos miedo a todos. El único capaz de eliminarnos fuimos nosotros mismos”, comentó el jugador del City.

Esta postura de Cherki se junta con la de Mbappé que también cuestionó directamente como presionaron en el partido y todo lo que les faltó para jugar en este momento clave del Mundial. Francia se queda sin repetir final, que fue al lugar donde llegó en los dos mundiales anteriores.

Francia quedó eliminada del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Francia se vio superado en todo momento por España, incluso cuando los galos necesitaban descontar en el marcador. Eso también enojó y frustró a Cherki. “Es un partido que se juega cada cuatro años, quizás el único en toda una vida. Es demasiado duro”, sentenció el 10 de Manchester City.

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Francia jugará por el tercer puesto

Tras dos Mundiales jugando la final, ahora a Francia solo le queda jugar por el tercer puesto. Ese encuentro se jugará el próximo sábado, 18 de julio de 2026, y será contra el equipo que pierda en la llave entre la Selección de Inglaterra contra la Selección de Argentina.

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