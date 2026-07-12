Erling Haaland “celebró” la eliminación de Noruega del Mundial 2026 en un club nocturno de Miami

Noruega perdió ante Inglaterra y quedó fuera del Mundial 2026. Lo más llamativo de la jornada tuvo que ver con lo que hizo Erling Haaland en la noche de ayer sábado en Miami.

Noruega fue una de las grandes sensaciones del Mundial 2026 y tuvo en Erling Haaland a su gran estrella que el día de ayer se despidió en cuartos de final tras perder 2-1 ante Inglaterra en el Estadio Miami. Si bien luego del encuentro se le vio bastante afectado al delantero, en la noche del día sábado 11 de julio fue captado en un club nocturno de la ciudad junto a personas de su entorno.

En lo que podría tratarse como una especie de “celebración” o en todo caso una manera de despejarse de la eliminación de Noruega del Mundial 2026 cuando las expectativas estaban totalmente puestas en seguir haciendo historia, Erling Haaland fue visto en el ‘Eleven Miami‘, una de las discotecas más reconocidas del medio. Eso sí, no se confirmó la compañía de ninguno de los seleccionados.

En principio, las imágenes mostraban a un Erling Haaland tranquilo y sin mucho movimiento de por medio en el ‘Eleven Miami‘. Luego, algunas grabaciones mostraron cómo el goleador noruego se mostraba bastante más animado bailando y disfrutando en un balcón exclusivo. Además, había un concierto del famoso rapero y cantante estadounidense conocido como ‘Flo Rida‘.

Após a eliminação da Noruega da Copa, Erling Haaland curtiu a noite em Miami no 'E11EVEN MIAMI', casa de show, ao lado de alguns amigos.



📽️Instagram/timchan pic.twitter.com/QWF1Dls2BB — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 12, 2026

Los números de Erling Haaland en su primer Mundial con Noruega

Erling Haaland disputó su primer Mundial con 25 años de edad y vaya que marcó la diferencia con la camiseta de Noruega. Siendo uno de los máximos goleadores del campeonato con 7 anotaciones en 5 partidos disputados, teniendo en cuenta que no tuvo minutos en el último duelo por fase de grupos ante Francia, sigue siendo uno de los jugadores más destacados del planeta.

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A pesar de que Noruega ya fue eliminada del Mundial 2026 a manos de Inglaterra en el Estadio Miami y recientemente vimos cómo Erling Haaland despejó la mente junto a amistades en la discoteca ‘Eleven Miami‘, nadie puede decir que la primera experiencia del atacante nórdico en un torneo de esta magnitud no estuvo a la altura de las expectativas y de sus cualidades.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Erling Haaland se despidió del Mundial 2026 tras perder 2-1 ante Inglaterra en Miami.

se despidió del tras perder en Miami. El delantero noruego asistió a la discoteca ‘Eleven Miami’ el sábado 11 de julio.

el sábado 11 de julio. El atacante Erling Haaland anotó 7 goles en 5 partidos durante el torneo.