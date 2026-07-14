FIFA sanciona al primer finalista del Mundial: El castigo a España tras la victoria a Francia

Conoce los detalles de la sanción que la FIFA le impuso a España tras ganarle a Francia en semifinal del Mundial 2026.

¡Sorpresa mundial! Aunque todos tenían en sus pronósticos a Francia como finalista del la Copa Mundial FIFA 2026, España dio un golpe sobre la mesa al ser el primer finalista. Sin embargo, ya se conoció la sanción que la Federación Internacional de Fútbol Asociación le puso con un castigo del Código Disciplinario.

Todo empezó color de rosa para España con un gol de penal de Mikel Oyarzabal al minuto 22 del primer tiempo. No se podía dejar que se despertara el poderío en ataque de Francia con Kylian Mbappé, Michael Olise y compañía, así hubiera que cortar el juego con alguna infracción.

Transcurría el minuto 31 del primer tiempo cuando Olise tenía la seria intención de irse por el costado izquierdo, pero Marc Cucurella dijo: ¡Un momento! El lateral izquierdo español cometió una falta, recibió tarjeta amarilla y le dio a la FIFA el único argumento para que sancione a España antes de la final del Mundial 2026.

El castigo que FIFA le puso a España tras la victoria a Francia en semifinal

Marc Cucurella fue amonestado vs. Francia. (Foto: Getty Images)

Durante la victoria de España 2-0 a Francia en las semifinales del Mundial 2026, un jugador español fue amonestado por el árbitro Iván Barton. Esto quiere decir que FIFA sancionó a la selección española con una multa de 10.000 dólares por la tarjeta amarilla de Cucurella, según dictamina el el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2026.

A Francia también le cayó sanción de FIFA tras la derrota con España en el Mundial

Francia no se salvó de las sanciones del Código Disciplinario de la FIFA, y al tener dos jugadores amonestados, Adrien Rabiot y Kylian Mbappé, en la derrota ante España en semifinales, también fue sancionado con una multa de 20.000 dólares. 10.000 por cada tarjeta amarilla.

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