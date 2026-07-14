Kylian Mbappé encuentra al culpable de que Francia no juegue la final del Mundial 2026

Descubre a quién culpó Kylian Mbappé por la eliminación de la Selección de Francia ante España en las semifinales del Mundial 2026.

¿La FIFA, el árbitro, el entrenador o el rival? Kylian Mbappé sorprendió a todos y encontró al culpable de que Francia no juegue la final del Mundial 2026 después de perder con España en la primera semifinal del torneo.

Mbappé llegó a la semifinales del Mundial como uno de los dos goleadores del torneo junto a Messi con ocho goles, pero no la pasó nada bien frente al circuito de juego de España. Terminó como el delantero de Francia peor calificado del partido con 6.3 puntos, según el portal ‘Sofa Score’.

Luego de la derrota 2-0 ante España con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, una de las voces más esperadas era la de Kylian Mbappé. El delantero, lejos de querer entra en polémica con el árbitro Iván Barton o con la FIFA, sorprendió a todos con el culpable que encontró al no poder jugar la final del Mundial 2026.

Mbappé encuentra al culpable de que Francia no juegue la final

Lamine Yamal y Kylian Mbappé en el Mundial. (Foto: Getty Images)

“No activamos el plan de juego. Cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal del Mundial no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego. Si somos honestos, no tuvimos lo necesario para llegar a la final”, afirmó Mbappé para hacer autocrítica y señalar a los jugadores de Francia como los culpables de la derrota que los privó de ir por el título del Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Kylian Mbappé con Francia en el Mundial 2026?

A pesar de que perdieron en semifinales ante España, Kylan Mbappé volverá a jugar el sábado 18 de julio a las 17:00 ET en el estadio Hard Rock, de Miami, cuando Francia dispute el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El rival será el perdedor del partido entre Inglaterra y Argentina.

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