Al-Nassr de Cristiano Ronaldo le dio tres opciones a Jhon Durán para definir su futuro tras caerse su salida al Galatasaray

El colombiano ve como prácticamente se cae su llegada al Galatasaray. Para Al-Nassr, su futuro solo se resuelve de tres maneras.

Hay novedades alrededor del futuro de Jhon Durán. Tras perderse la Copa del Mundo por elección de Néstor Lorenzo, el delantero colombiano volvió al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo tras su salida de clubes como Zenit o Fenerbahçe. En este momento, desde Oriente Medio se le dan tres opciones para resolver su futuro.

Durán ve cómo prácticamente se cae su llegada al Galatasaray. Pese a que el club de CR7 y el gigante pactaron el precio del traspaso, el sueldo de 20 millones de euros del ex Envigado hace imposible que ponga rumbo al club de Estambul. Desde Al-Nassr le dejan en claro que, o se queda con una importante reducción de sueldo, o asume su marcha bajo un contexto claro.

En esta trama es clave la crisis financiera del club de CR7. Desde medios de Riad dejan en claro que incluso el salario de varios jugadores ha tenido que ser prorrogado de cara al futuro durante el mes de junio. Se busca una salida para Durán con el Galatasaray mejorando su oferta en cuanto a traspasos se refiere o que Jhon se baje el salario para irse cedido nuevamente a Estambul.

La tercera vía que ofrece el club de CR7 es que el colombiano se quede, pero siempre y cuando se baje su sueldo de manera considerable. Hasta la fecha, el nuevo entrenador del campeón de la Saudi Pro League, Ange Postecoglou, no ha dejado en claro si desea o no que el cafetero se mantenga en un plantel que tendrá Champions de Asia en los siguientes meses.

Durán debe decidir si quedarse o salir del Al-Nassr de CR7: GETTY

Pero ojo, porque hay hasta fechas límites para resolver todo. El día 25 de julio, el Al-Nassr viajará rumbo a Portugal para poner en marcha su pretemporada. Para esa fecha se quiere que Jhon Durán haya aceptado una de las propuestas que le ha hecho el club de Cristiano Ronaldo de cara a resolver su futuro. A sus 22 años, el colombiano no tiene club para la siguiente campaña.

Publicidad

Datos claves