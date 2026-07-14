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Mundial 2026

¿Hay partido por el tercer puesto en el Mundial 2026?

Toda la información y lo que hay que saber sobre el siempre antípatico partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Croacia se quedó con el tercer puesto en Qatar 2022 ante Marruecos.
© GettyCroacia se quedó con el tercer puesto en Qatar 2022 ante Marruecos.

El Mundial 2026 va llegando a su fin y con él un torneo repleto de novedades, cambios de formato, número de participantes y otras particularidades que, sin dudas, lo hicieron un campeonato más que especial.

En este panorama de cambios, hay quienes se preguntan qué pasa con el siempre antipático partido por el tercer puesto, aquel que suelen disputar los dos perdedores de las semifinales y que se juega un día antes de la gran final.

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Lo cierto es que, pese a las novedades, dicho encuentro por un lugar en el podio sí se disputará tal y como viene sucediendo en las anteriores ediciones. Será el próximo sábado y lo disputarán aquellas dos selecciones que queden eliminadas en sus duelos de semifinales.

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Cuándo y dónde se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

  • Fecha: Sábado 18 de julio de 2026.
  • Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.
  • Ubicación: Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

A qué hora es el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El encuentro comenzará a las 17:00 (hora local de Miami). A continuación, el horario para las diferentes regiones de Latinoamérica:

HoraPaíses / Regiones
15:00México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
16:00Colombia, Ecuador, Perú, Panamá
17:00Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep.Dominicana, Venezuela
18:00Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay
23:00España (Península)

Así las cosas, España, Francia, Argentina e Inglaterra definirán a los finalistas del certamen y aquellos que resulten perdedores se enfrentarán este sábado en Miami.

En la última edición, en Qatar 2022, dicho encuentro lo disputaron Croacia (que perdió con Argentina) y Marruecos (cayó ante Francia). El triunfo fue para los croatas por 2 a 1 y así lograron subirse al podio del Mundial.

Croacia hizo un Mundial histórico y se subió al podio en 2022.

Croacia hizo un Mundial histórico y se subió al podio en 2022.

El cuadro del Mundial 2026

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DATOS CLAVE

  • El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio.
  • El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, desde las 17 (hora local).
  • Los perdedores entre España, Francia, Argentina e Inglaterra disputarán este partido de podio.
Pablo Rodríguez Denis
Pablo Rodríguez Denis
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