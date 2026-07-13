Se viene uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. En el marco de una de las llaves de las semifinales, Francia y España se verán las caras para definir a la plantilla clasificada a la gran final. En horas previas a este transcendental encuentro, fue Didier Deschamps quien habló para los canales de su selección y sorprendió con unas declaraciones sobre el rival de turno.
Fuente: Selección Francia.
Sabiendo claramente que esta clase de duelos empiezan a jugarse fuera de la cancha y que a la vez España representa ser un equipo de cuidado para cualquier selección en el planeta, Didier Deschamps fue muy claro en señalar que los dirigidos por Luis de la Fuente representan ser los grandes favoritos para acceder a la final del Mundial 2026 y con lo cual le quitó cierta responsabilidad a Francia.
“Conocemos bien a España, es el actual campeón de Europa. Nos han considerado favoritos antes de este Mundial, pero España es la favorita. Eso pone más presión sobre ellos, por todo lo que han hecho, a pesar de que perdieron la final contra Portugal en la última Nations League. Es un muy buen equipo, con muchos puntos fuertes. Es la primera semifinal de la Copa del Mundo, así que el nivel será muy alto”; señaló Didier Deschamps.
🇫🇷⚠️ FRANCIA NO SE CONFÍA ANTE ESPAÑA— Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) July 13, 2026
🗣️ En la previa de la semifinal del Mundial 2026, el entrenador de Les Bleus, Didier Deschamps, dejó en claro que no hay lugar para subestimar a la Roja y destacó la dificultad del desafío que tendrán por delante.
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Los caminos de Francia y España hasta las semifinales del Mundial 2026
Dos de los grandes candidatos para levantar el título del Mundial 2026 se encuentran en una llave de semifinal y a continuación repasaremos sus caminos. Francia fue líder del Grupo I logrando los 9 puntos al vencer a Senegal, Irak y Noruega. Luego, se impuso frente a Suecia, Paraguay y Marruecos en partidos definitorios, así que ahora se alista para un duelo clave de cara a la final.
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Por otro lado, España logró liderar el Grupo I que integró en la primera ronda del campeonato. La ‘Roja‘ sumó 7 puntos luego de empatar ante Cabo Verde, derrotar a Arabia Saudita y vencer a Uruguay. En los llamados ‘mata mata’, supieron mejorar sus rendimientos y se impusieron ante Austria, Portugal y Bélgica. Ahora se viene una definición que tendrá al mundo paralizado.
¿Dónde se juega la semifinal Francia vs. España por el Mundial 2026?
La primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia vs. España está programada para el martes 14 de julio y se disputará en el Estadio Dallas o también conocido internacionalmente como AT&T Stadium que tiene una capacidad de 80.000 espectadores siendo uno de los más lujosos del certamen. Será el último encuentro a jugarse en esta ciudad, así que se espera un lleno total en las gradas.
Fuente: Getty Images.
DATOS CLAVES
- El técnico Didier Deschamps analizó la semifinal frente a la Selección de España y escogió al rival como favorito.
- El partido se disputará el martes 14 de julio en el Estadio Dallas.
- El Estadio Dallas cuenta con una imponente capacidad de 80.000 espectadores.