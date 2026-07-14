Urgente: La versión definitiva sobre las posibles amenazas a jugadores de la Selección de Ecuador en México

Desde FEF revelan si los jugadores de Ecuador fueron o no amenazados en el Mundial 2026.

Uno de los escándalos mas importantes del Mundial 2026 fue que los jugadores de Ecuador habrían recibido amenazas en México. Esto como pretexto por la derrota ante los ‘Aztecas’ y que sacó a Ecuador en los 16avos del torneo.

No obstante, ahora la novela termina con la contundente frase del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas. El directivo aclaró que no hubo ningún tipo de amenazas.

Egas comentó que no hubo ningún tipo de indicio sobre posibles amenazas a los jugadores de la Selección de Ecuador. Era un ambiente muy tenso, pero desde FEF descartan que sus jugadores fueran amenazados. “Hemos hablado con los 26 jugadores y ninguno nos dio indicios de amenazas”.

Por lo tanto, con esta versión del presidente se descarta totalmente que los jugadores de Ecuador perdieran el partido por este motivo. No hay ningún indicio que hable sobre amenazas.

La Selección de Ecuador acabó haciendo un Mundial para el olvido porque se despidió en 16avos; cuando se esperaba que el equipo tricolor por lo menos llegue hasta cuartos de final o más allá.

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Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de septiembre en la próxima fecha FIFA. El equipo nacional buscará ya un nuevo entrenador, después de que Beccacece se marchara tras esta Copa del Mundo.

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