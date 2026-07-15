Jorge Valdano definió en 7 palabras lo que supone un Argentina vs. Inglaterra

Parte de la victoria tras la Guerra de Malvinas, Jorge Valdano no duda a la hora de definir lo que es un Inglaterra vs. Argentina en Mundiales.

Pocas voces están tan autorizadas para hablar de una Inglaterra contra Argentina como Jorge Valdano. Titular en aquel encuentro que por México 86 cambió el planeta alrededor de la figura de Diego Armando Maradona, utilizó a lo largo de las últimas horas 7 palabras para definir lo que supondrá el encuentro del que saldrá el próximo rival de España el día 19 de julio. No es un partido más.

“Nuestra Argentina jugó contra una herida abierta”, definía Jorge Valdano en charla con Diario AS alrededor de aquella jornada de 1986. Una donde la Guerra de las Malvinas estaba más que fresca en la memoria de los sudamericanos y donde confiesa que se armó una rivalidad que se mantiene hasta la fecha. Volverían a verse las caras en 1998 y en el verano del año 2002.

Pero para Valdano la ecuación ahora es distinta. Agradece que no aparezca un conflicto bélico en el medio como les tocó a ellos en México 86: “No es igual jugar contra ellos cuando lo hicimos nosotros que habían pasado solo cuatro años desde la Guerra de las Malvinas que ahora que han pasado 44. Ahora estos futbolistas juegan contra la memoria. Aquel partido del 86 explicaba un país; ahora simplemente el partido se explica desde lo futbolístico”.

“Tuvimos que jugar con el control emocional. De lo contrario, corríamos riesgo de acabar con tres jugadores menos. Precisamente por eso sería una injusticia comparar ese partido con este. Aquel partido pasó a la historia porque Maradona lo convirtió en una obra de arte”, más reflexiones del delantero titular de Argentina durante aquel verano donde la Albiceleste ganaría su segunda Copa del Mundo.

Vldano fue titular ante Inglaterra en aquel verano de México 86: GETTY

Inglaterra y Argentina se miden esta noche por la ciudad de Atlanta. Lo harán en el primer encuentro entre ambos bajo la era Lionel Andrés Messi. También en un contexto donde los dirigidos por Lionel Scaloni quieren seguir soñando con la posibilidad de ser la tercera selección que repite campeonato del mundo en toda la historia. No es un partido más y, como lo confiesa Jorge Valdano, todo empezó a conformarse desde aquel verano de 1986.

Publicidad

La diferencia entre Argentina e Inglaterra para Valdano

“Bueno, ninguno de los dos equipos es perfecto. El partido tiene ingredientes históricos y futbolísticos muy grandes. Los dos equipos sufrieron. Necesitaron de la angustia de la prórroga para estar en semifinales. La diferencia es que Inglaterra encontró otro goleador. Con Bellingham, su escopeta es de dos caños. Argentina lo concentró todo en Messi, aunque los goles de Julián y Lautaro pueden activarlos también a ellos”, analizó igualmente el argentino alrededor de ambos equipos.

Recordemos que el perdedor de dicha eliminación tendrá que medirse ante Francia el próximo 18 de julio. Lo harán en un partido por el tercer puesto donde también podría llegar a definirse al máximo anotador de la presente edición de la Copa del Mundo. Kylian Mbappé todavía tiene 90 minutos para intentar superar a Messi tanto a nivel general como, por supuesto, en esta edición del torneo.

Datos claves

Jorge Valdano definió el cruce histórico afirmando: “Nuestra Argentina jugó contra una herida abierta”.

definió el cruce histórico afirmando: “Nuestra Argentina jugó contra una herida abierta”. Inglaterra y Argentina disputarán la semifinal del Mundial en la ciudad de Atlanta.

disputarán la semifinal del Mundial en la ciudad de Atlanta. El rival de España en la final del 19 de julio saldrá de este encuentro.